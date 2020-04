Kreis Pinneberg. Ab Mai heißt es im Kreis Pinneberg wieder: In die Pedale treten! Denn trotz der Coronakrise findet das Stadtradeln auch in diesem Jahr statt. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen wird es zwar keine gemeinsamen organisierten Radtouren geben, aber alle Radfahrer können allein, zu zweit oder im Familienkreis so viele Kilometer wie möglich für das Klima erradeln.

Aus dem Kreis Pinneberg haben sich neben dem Kreis selbst bislang die Gemeinde Rellingen und die Stadt Elmshorn offiziell für den Wettbewerb angemeldet. Doch auch Pinneberg, Wedel, Hetlingen, Tornesch, Schenefeld, Uetersen, Barmstedt, Halstenbek, Brande-Hörnerkirchen und Ellerbek wollen an den Start gehen, weiß Andreas Carstensen aus dem Rellinger Vorbereitungsteam. „Es gab erst vor rund einer Woche das offizielle Okay vom Kreis“, sagt Carstensen. Deshalb sei die Anmelderate bislang so gering.

Teilnehmerzahl wächst von Jahr zu Jahr

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich verpflichtet haben, das Weltklima zu schützen. Dem Bündnis gehören mehr als 1700 Mitglieder in 26 europäischen Ländern an. Im Kreis Pinneberg erfreut sich der Wettbewerb großer Beliebtheit. Die Zahl der Teilnehmer wächst von Jahr zu Jahr.

Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege CO 2 -frei mit dem Fahrrad zurückzulegen. Vor allem die Wege, für die sonst das Auto genommen wird, sind wichtig. Der Wettbewerb findet jährlich vom 1. Mai bis zum 31. September statt – in diesem Jahr wurde der Zeitraum aufgrund der Coronapandemie jedoch um einen Monat bis zum 31. Oktober verlängert. Wann es losgeht, bestimmt die jeweilige Kommune selbst.

Teams können dieses Jahr Unterteams bilden

Ziel ist es, dass sich in unterschiedlichen Städten und Gemeinden Deutschlands zahlreiche Teams aus Unternehmen, Schulen, Vereinen, Politik und anderen Organisation bilden und im Aktionszeitraum möglichst viele gefahrene Rad-Kilometer sammeln. In diesem Jahr können Radelnde auch Unterteams gründen, die innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

„Die erste Teilnahme im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg. Ich bin gespannt, ob wir das Ergebnis dieses Jahr trotz der widrigen Umstände toppen können“, sagt Rellingens Bürgermeister Marc Trampe, dessen Gemeinde bereits angemeldet ist und dem Wettbewerb entgegenfiebert. „Auch das Rathaus wird wieder mit einem Team dabei sein.“ Der Zeitraum, in dem in Rellingen geradelt wird, steht ebenfalls schon fest: Vom 18. Mai bis zum 17. Juni. Im vergangenen Jahr haben fast 500 Radler aus der Baumschulgemeinde in 28 Teams insgesamt 66.751 Kilometer zurückgelegt. „Mein Dank geht an das ehrenamtliche Organisationsteam, das die Aktion wieder toll und mit viele Herzblut vorbereitet hat“, so Trampe. „Auch wenn wir aufgrund der Coronapandemie nicht alle Veranstaltungen so wie geplant durchführen können.“

Tourenvorschläge statt gemeinsamer Ausfahrten

Wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen wird sich das Stadtradeln in diesem Jahr anders gestalten. Die geplanten Radtouren werden als Tourenvorschläge veröffentlicht, da vom gemeinsamen Radeln abgeraten wird. Alle Teilnehmer sind somit eingeladen, die Strecken nachzufahren. Dabei gelten die aktuellen Hygieneregeln. Auch von Auftaktveranstaltungen und flankierenden Aktionen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, raten die Veranstalter dringend ab.

Dennoch sei es wichtig, den Wettbewerb durchzuführen. „Nicht nur wir, sondern auch das Bundesgesundheitsministerium ist überzeugt, dass das Fahrrad das sinnvollste Verkehrsmittel für die verbleibenden unvermeidlichen Wege ist – sei es zum Einkaufen oder zur Arbeit. Es ist in diesen Tagen die beste Alternative zum ÖPNV und in vielen Fällen dem Auto vorzuziehen“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite.

Ein Team sein, ohne zusammen zu sein

Auch Andreas Carstensen ist froh, dass das Stadtradeln trotz der Krise stattfindet. „Gerade in Zeiten von Corona ist es schön, Teil eines Teams zu sein, ohne dass man physisch zusammen ist.“ Zudem wirke Radfahren Trübsinn entgegen und helfe einer längeren Phase der Einschränkungen mit mehr Gelassenheit entgegenzusehen.

Teams können sich unter www.stadtradeln.de anmelden. Es können eigene Teams gegründet werden, Einzelpersonen können sich jedoch auch offenen Teams anschließen. Die fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern wird im Herbst bei einer Preisverleihung ausgezeichnet.