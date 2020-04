Pinneberg. Bahnhof Pinneberg am Donnerstagmorgen. Die erste S-Bahn nach Hamburg ist vor elf Minuten abgefahren, die wenigsten Pendler sind zu dieser frühen Stunde schon auf den Beinen. Es ist 4.20 Uhr, als die Alarmpieper bei den Mitgliedern der Feuerwehr losgehen. Im Bereich des Bahnhofs solle es brennen, heißt es in einer ersten Meldung. Später wird sich das Feuer als glimmende Holzschwelle im Gleisbett unter einem seit Stunden geparkten S-Bahnzug erweisen. Und die Frage nach dem Warum, sie wird unbeantwortet bleiben.

Für die Rettungskräfte beginnt jedenfalls ein komplizierter, ein am Ende aber auch kurioser und ein wenig rätselhafter Einsatz. Die Feuerwehrleute machen sich also von der Hauptwache an der Friedrich-Ebert-Straße und vom Gerätehaus in Waldenau aus auf den Weg zur Bahn. Einsatzleiter Kai Halle lässt die Kräfte aus Waldenau nach einer ersten Erkundung umleiten an die Burmeisterallee zum Schwimmbad. „Das gemeldete Feuer befand sich nicht im Bahnhof, sondern auf dem Gleis 101, einer Abstellposition für die S-Bahn“, berichtet Christoph Supthut.

Die weitere Erkundung ergibt, dass offenbar eine hölzerne Schwelle im Gleisbett glimmt. Und das unter einem Zug, der dort seit Stunden abgestellt ist. Einfach auf die Strecke gehen können die Einsatzkräfte nicht. Zunächst muss nämlich in Rücksprache mit der Deutschen Bahn der Strom abgestellt und müssen die Gleise für den Verkehr gesperrt werden.

Als die Feuerwehrleute von der Leitstelle den Hinweis bekommen, dass beides geschehen sei, stellt sich das nächste Problem: Der Zug muss weg, um an die Schwelle zu gelangen. Allerdings ist ja nun der Strom abgestellt.

Einsatzleiter Halle ruft die am Bahnhof wartenden Kameraden heran, damit sie den Zug mit ihrer Muskelkraft verschieben. Christoph Supthut erklärt: „Ein Zug kann bei gelösten Bremsen relativ leicht verrollt werden, da Stahl auf Stahl wenig Reibung erzeugt.“ Aber: Ein über Nacht abgestellter Zug hat keine Druckluft auf dem Bremssystem. Er hätte sich also, einmal von den Feuerwehrleuten in Fahrt gebracht, nicht mehr stoppen lassen, sondern wäre unkontrolliert weitergerollt.

Inzwischen ist ein Notfallmanager der Bahn eingetroffen, mit dem die Einsatzleitung das weitere Vorgehen bespricht. Ergebnis: Alle Feuerwehrkräfte müssen das Gleis wieder verlassen. Der Strom wird wieder eingeschaltet, und der S-Bahnzug kann aus eigener Kraft in den Bahnhof Pinneberg einfahren

Das ist der Moment, in dem die Einsatzkräfte erstmals sehen, was sie löschen müssen. Die glimmende Bahnschwelle. Und weil die nicht mal im Bereich einer Stromschiene liegt, muss die Elektrizität kein zweites Mal abgestellt werden. Der eigentliche Löschvorgang ist eine Sache von wenigen Sekunden. Ein paar Liter Wasser genügen.

Am Ende hat der Einsatz etwa 75 Minuten gedauert, in denen zwischen Hamburg und Pinneberg keine Züge fahren konnten. „Wir haben einen Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet“, sagt Christoph Dross, Sprecher der S-Bahn Hamburg.

Die Polizei schließt eine kriminelle Handlung als Brandursache aus.