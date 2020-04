Hetlingen. An den 750 Erkundungslöchern, die in einem Zeitraum von acht Monaten auf 60 Kilometer Länge gebohrt werden, entzündet sich Kritik. Denn kaum hat das geplante Pipelineprojekt zwischen Brunsbüttel und Hetlingen mit umfangreichen Bodenuntersuchungen in der Marsch begonnen, geißelt die örtliche Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz diese Arbeiten schon als „Skandal“. Das Bündnis in der Haseldorfer Marsch moniert, dass die Arbeiten für eine Leitung schon starten, obwohl das dazugehörige Flüssiggasterminal (LNG) in Brunsbüttel noch auf der Kippe steht.

Hintergrund dieser Sicht ist ein Beschluss des Brunsbütteler Hauptausschusses, wonach dem Investorenkonsortium des Terminals, der German LNG Terminal GmbH, tatsächlich zwei Jahre mehr Zeit eingeräumt wird, um eine Grundsatzentscheidung zum Neubau zu treffen. Bisher gibt es nur die Pläne, aber noch keine definitive Absicht. Konkret erhielt das Investorenkonsortium nun eine Verlängerung für die Entscheidungsfrist bis 30. Juni 2022.

„Nichtsdestotrotz treibt die Firma Gasunie die Erkundung für die benötigte 60 Kilometer lange LNG-Gasleitung von Brunsbüttel bis nach Hetlingen voran“, sagt Ralf Hübner von der Haseldorfer Arbeitsgemeinschaft. „Aus unserer Sicht ein Skandal, da noch unklar ist, ob in Brunsbüttel gebaut werden kann.“ Zudem fürchten die Umweltschützer negative Einflüsse auf Flora und Fauna, das Durchtrennen von Entwässerungspfaden und eine „massive Störung und Schädigung“ der Haseldorfer Marsch.

Wie das Abendblatt berichtete, hatte die Betreiberfirma Gasunie dennoch begonnen, Baugrunduntersuchungen in den von der XXL-Gastrasse betroffenen Gemeinden der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg zu unternehmen. Gasunie beruft sich dabei „auf die im Oktober durch das Land Schleswig-Holstein erteilte landesplanerische Feststellung“. Deshalb werde die Vorzugstrasse „genau in Augenschein genommen“, sagte Projektleiter Arndt Heilmann. Ziel sei, die endgültige Trassenführung zu finden. Denn dafür müssten verlässliche Daten, insbesondere zum Untergrund, vorliegen. Nur so sei die Leitung unter Berücksichtigung der örtlichen Bodenverhältnisse und Drainagen optimal zu planen und zu bauen.

Ralf Hübner (l.) mit Constantin Zerger und Andy Ghorghiu.

Foto: Thomas Pöhlsen

„Dass Gasunie die Bohrungen in der Marsch mit hohem Tempo vorantreibt“, sagt Umweltschützer Hübner, „verwundert nicht, da die Kostenübernahme dank der Politik durch den Gaskunden – also uns alle – erfolgt.“ Tatsächlich werde die Gasleitung aber erst benötigt, wenn sich die Terminalgesellschaft entschieden habe, ob sie die Anlage in Brunsbüttel bauen will. Eine Entscheidung, auf die weder der Netzbetreiber Gasunie noch Bürger als Gaskunden Einfluss hätten.

Laut Hübner ignorierten zudem sowohl der Investor der Brunsbütteler Terminalanlage als auch der Netzbetreiber, dass es zahlreiche stichhaltige und justiziable Argumente gegen den Bau des LNG-Terminals gebe. Deshalb werde ein Aktionsbündnis gegen LNG, dem sich die Arge Umweltschutz angeschlossen habe, „alle notwendigen Schritte gegen den Bau dieser rückwärtsgerichteten LNG-Technologie einleiten“.

Neben anderen Argumenten führen die Umweltschützer ins Feld, dass es in Zeiten des Klimawandels und der Erderwärmung „nicht zu Investitionen in Fracking-Gas kommen darf, dessen Förderung wegen starker Umweltbelastungen in Deutschland verboten ist“. Stattdessen soll es aus den USA tiefgefroren in Brunsbüttel angelandet werden.

Auch dem Argument, dass die Gasleitung später für „grünen“ Wasserstoff aus Windkraftanlagen verwendet werden könne, sei zu widersprechen. Denn die verwendeten Ventile, Dichtungen und Anlagen seien nach aktuellen Studien nicht für Wasserstoff verwendbar. Kurzum: „Das Geld der Bürger für rückwärtsgewandte Technologien einzusetzen sollte ein Ende haben. Die Arge Umweltschutz sagt deshalb: Nein!“

Indes hatte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bereits zugesagt, das Terminal in Brunsbüttel mit 50 Millionen Euro aus Landesmitteln zu fördern. Bundestag und Bundesrat hatten zudem eine Verordnung verabschiedet, die Betreibern von LNG-Terminals ermöglicht, den Bau und Betrieb von Anschlussleitungen auf den Steuerzahler umzulegen. Deutschland gilt als einer der größten Gaskunden in Europa.