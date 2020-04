Pinneberg. Bei einem Gefahrgutunfall in einem Labor in Pinneberg sind am Dienstag zwei Mitarbeiter verletzt worden. Beide kamen mit leichten Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus. Das Gebäude der Firma mit 40 Mitarbeitern an der Flensburger Straße wurde evakuiert, die Feuerwehr Pinneberg und die Gefahrgut-Einheit mussten anrücken.

Der Alarm bei der Leitstelle ging um 6.30 Uhr ein. Die Firma ist auch spezialisiert auf Sonderuntersuchungen, analysiert zugeschickte Bodenproben aus aller Welt. Diese werden teilweise über Nacht in einem Ofen auf 110 Grad erhitzt. Nach Abendblatt-Informationen war ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen dabei, mehrere Gläser mit Proben aus dem Ofen zu holen. Dabei soll ihm eine aus Skandinavien stammende Probe versehentlich heruntergefallen, das Glas zerbrochen und der Stoff freigesetzt worden sein. Daraufhin verließen der Mitarbeiter und seine Kollegen sofort das Firmengebäude und begaben sich zur Sammelstelle.

Zwei Mitarbeiter klagen über Reizungen

„Als wir eintrafen, befanden sich alle Mitarbeiter bereits außerhalb des Gebäudes“, so Pinnebergs Wehrführer Claus Köster. Der betroffene Mitarbeiter habe über leichte Atemwegsreizungen geklagt, er sei deshalb ins Krankenhaus gekommen. Wenig später habe ein zweiter Mitarbeiter ähnliche Symptome verspürt, auch er sei vorsorglich in eine Klinik transportiert worden.

Wegen der unklaren Lage schickte die Rettungsleitstelle gleich mehrere Rettungswagen zur Einsatzstelle. Auch der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes war vor Ort. Alle Mitarbeiter der Firma wurden begutachtet, niemand weiteres klagte jedoch über Symptome. Parallel zur medizinischen Untersuchung forderte Köster den Löschzug Gefahrgut (ABC-Zug) der Kreisfeuerwehr an, der in Tornesch-Ahrenlohe stationiert ist. Von dort kamen 15 Retter, die Pinneberger Wehr war selbst mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Polizei muss Herkunft des Stoffs klären

Ein Zwei-Mann-Trupp des ABC-Dienstes betrat letztlich unter einem leichten Schutzanzug und mit einer Atemschutzmaske geschützt den Raum des Labors, um den Stoff zu sichern und eine Probe zu nehmen. Dabei wurde ein stechender Geruch und ein leicht alkalischer Wert festgestellt, der die Symptome der Mitarbeiter erklärt.

Nach der Sicherung des Stoffs bestand keine weitere Gefahr. Die Einsatzstelle wurde gegen 8.30 Uhr freigegeben, die Mitarbeiter konnten ihre Arbeit wieder aufnehmen. Den genauen Hergang und die Herkunft des Stoffes muss jetzt die Polizei klären.

Kurz nach Rückkehr in die Wache löste die Leitstelle erneut Alarm für die Feuerwehr Pinneberg aus. Schuld war die Brandmeldeanlage des Helene-Donner-Seniorenheims am Damm, die um 10.08 Uhr ausgelöst hatte. Zehn Einsatzkräfte machten sich daraufhin schnellstmöglich auf den Weg zur Einrichtung, die nur wenige Hundert Meter von der Wache an der Friedrich-Ebert-Straße entfernt liegt. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der Essenszubereitung war ein Ofen geöffnet worden, die ausgetretenen Dämpfe waren letztlich für den Feueralarm verantwortlich.