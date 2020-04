Wedel. Der Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Wedel gelungen. Spezialkräfte nahmen einen 27 Jahre alten Wedeler fest, der offenbar in großem Stil mit Rauschgift und unversteuerten Zigaretten gehandelt hat. Die Fahnder stellten eine größere Menge Drogen, Zigaretten, Geld aus Drogengeschäften und auch scharfe Waffen sicher. Laut den Polizeiangaben erfolgte der Zugriff am Mittwoch, als der Verdächtige gerade einen Kunden (56) mit Stoff versorgte. Auch der Abnehmer wurde vorläufig festgenommen.

Der Aktion vorausgegangen waren wochenlange Ermittlungen der Pinneberger Kriminalpolizei. Die Fahnder der Ermittlungsgruppe Rauschgift durchsuchten nach der Festnahme des 27-Jährigen dessen Wohnung – und wurden fündig. Im Einzelnen sicherten sie vier Kilogramm Cannabisblüten, zwei Kilogramm Amphetamin, 380 Gramm Kokain, mehrere 10.000 Euro aus den Drogenverkäufen sowie drei scharfe Schusswaffen inklusive Munition.

Darüber hinaus stießen die Beamten in der Wohnung auf knapp 36.000 unverzollte Zigaretten, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Auch für die Wohnräume des 56-jährigen Abnehmers erwirkten die Drogenfahnder einen Durchsuchungsbefehl. Dort entdeckten sie mit der Unterstützung mehrerer Spürhunde 240 Gramm Haschisch, 110 Gramm Cannabisblüten, zwölf Gramm Kokain, 4.000 Euro sowie unterschiedliche Schreckschusswaffen. Auch diese Beweise stellten die Beamten sicher.

Der 56 Jahre alte Wedeler konnte nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und der Vernehmung das Polizeigewahrsam wieder verlassen. Gegen ihn lagen nach Ansicht der Staatsanwaltschaft keine Haftgründe vor.

Anders bewertete das die Anklagebehörde bei dem 27-jährigen Hauptverdächtigen. Er musste sich am Donnerstag vor einem Haftrichter in Itzehoe verantworten. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Als Haftgrund wurde eine mögliche Wiederholungsgefahr angenommen. Der 27-Jährige kam in eine Haftanstalt. Dort wartet er nun auf seinen Prozess.