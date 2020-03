93-jährige Frau aus Halstenbek wird vermisst

Die Bewohnerin einer Einrichtung für Betreutes Wohnen wurde am Mittwochmorgen zuletzt gesehen. Polizei bittet um Mithilfe.

Halstenbek. Seit Donnerstagmorgen wird aus einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Halstenbek eine 93 Jahre alte Bewohnerin vermisst. Gegen 8.30 Uhr stellte eine Mitarbeiterin des Hauses, das am Elisabeth-Miller-Weg liegt, das Fehlen der Seniorin fest. Sie wurde dort zuletzt am Mittwochmorgen gesehen.

Elise-Helene Timm ist etwa 1,50 Meter groß und geht stark gebeugt, so dass sie noch kleiner wirkt.

Sie hat weiße, mittellange Haare und dürfte sowohl einen Rollator als auch eine braune Umhängetasche bei sich haben.

Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Vermutlich trägt die 93-Jährige keine Jacke.

Sie leidet unter Demenz und ist nur bedingt orientierungsfähig.

Eine Nachfrage der Polizei in den umliegenden Krankenhäusern verlief negativ. Derzeit suchen die Beamte mit Spürhunden im Umfeld der Einrichtung. Noch liegen jedoch keine Hinweise vor, wo sich die Seniorin aufhalten könnte. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Elise-Helene Timm bitte unter 110 an den Polizeinotruf.

( kol )