Pinneberg. Jetzt ging der Führungswechsel bei den in unruhiges Fahrwasser geratenen Pinneberger Stadtwerken doch sehr schnell. Nachdem die Ratsversammlung schon im Januar unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden hatte, den Vertrag des massiv in die Kritik geratenen Geschäftsführers Sven Hanson nicht zu verlängern, ist er nun mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat abberufen worden. Hansons Vertrag war ursprünglich noch bis Juli 2021 gültig.

Neuer kommissarischer Geschäftsführer wird einer Mitteilung des Aufsichtsrats zufolge der bisherige Kaufmännische Leiter Oliver Sinterhauf. In den kommenden Wochen soll die Stelle des Geschäftsführers des städtischen Versorgungsunternehmens neu ausgeschrieben werden. Die Entscheidungen gehen auf die jüngste Ratsversammlung vom Montag zurück.

Mit dieser Ad-hoc-Maßnahme ziehen Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung einen Schlussstrich unter die monatelangen Querelen bei den Stadtwerken. Wie berichtet, hatte die Gewerkschaft Verdi den nunmehr freigestellten Geschäftsführer Hanson mit Vorwürfen zu seinem rigiden Führungsstil schwer belastet. Unter anderem, so die Gewerkschaft, habe Hanson Betriebsräte und Mitarbeiter schikaniert. In der Folge waren Mitarbeiterbriefe aufgetaucht, die die Stimmung bei den Stadtwerken wie auf einem „sinkenden Schiff“ beschrieben – „rette sich, wer kann.“ Leitende Angestellte hätten die Flucht vor Hanson ergriffen, Stellen seien monatelang nicht nachbesetzt worden.

In der aktuellen Mitteilung des Aufsichtsrates dankt das Kontrollgremium Sven Hanson allerdings ausdrücklich für sein „Engagement und seine erfolgreiche Tätigkeit“. Der geschasste Geschäftsführer war seit 2016 in Pinneberg. Laut Aufsichtsrat habe Hanson die Stadtwerke-Gruppe „in beschwerlichen Zeiten sehr erfolgreich durch einen Prozess der Umstrukturierung geführt und für die Zukunft hervorragend aufgestellt“.

Die internen Prozesse und Abläufe seien modernisiert, die Führungsebene mit erfahrenem Personal gestärkt worden. „Das wirkt sich positiv auf die Belegschaft und die Entwicklung des Unternehmens aus“, schreibt der neue Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hinrichs. „Davon profitieren nicht nur die Stadtwerkegruppe, sondern auch die Menschen in Pinneberg und Umgebung“, heißt es weiter.

Angesichts der turbulenten Vorgeschichte mit Demonstrationen der Belegschaft, offenen Brandbriefen und der nun zügig vollzogenen Freistellung des Geschäftsführers Hanson wirken diese Lobgesänge für viele Beobachter wie das übliche Mindestmaß an Höflichkeit bei Entlassungen dieser Art. Denn zuvor war besonders Hanson die Personalflucht in der Führungsriege der Stadtwerke angelastet worden – sowohl von der Gewerkschaft Verdi als auch vom Betriebsrat.

Seit Hanson das Ruder mit übertrieben harter Hand übernommen habe, so hieß es in Mitarbeiterbriefen, waren nicht nur die Stellen des technischen Leiters und seines Stellvertreters, sondern auch die des kaufmännischen Leiters nach dem Ausscheiden der vorigen Führungskräfte über Monate hinweg unbesetzt geblieben. Auch der Leiter der Netzdokumentation soll wegen Hanson nicht mehr im Unternehmen geblieben sein.

Auch über die im Abschiedsschreiben genannten „modernisierten Abläufe“ bei den Stadtwerken gibt es geteilte Meinungen. Denn wie berichtet, hatte Hanson die bisher geltende Gleitzeitregelung zum Entsetzen vieler Mitarbeiter gekippt, seinen Kompromissvorschlag nannte der Betriebsrat „nicht akzeptabel“ – deshalb gibt es jetzt starre Arbeitszeiten bei den Stadtwerken, die, so hieß es in einem weiteren Brief der Belegschaft, viele Mitarbeiter vor Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie stellen würden.

Nicht grundlos wünscht der Aufsichtsrat in seiner Mitteilung dem neuen, kommissarischen Geschäftsführer des rumorenden Unternehmens „die volle Unterstützung durch den Betriebsrat und die Belegschaft“. Denn, und das vergisst das Kontrollgremium auch nicht zu erwähnen: „Ob die Lieferung mit Strom, Gas, Wärme oder hochqualitativem Trinkwasser – die Kunden verlassen sich täglich auf die Stadtwerke.“

Wegen der Corona-Krise sind das Stadtwerke-Service-Center in der Dingstätte 16 und das Kundenzentrum Am Hafen 67 nach wie vor geschlossen. Telefonisch erreichen Kunden die Stadtwerke unter 04101 / 203-0.