Pinneberg/Seesterrmühe. „Wir produzieren gerade nach“, sagt Michael Raabe. In dem Regal mit Konserven und Gläsern in seiner Pinneberger Fleischerei an der Elmshorner Straße klaffen ein paar Lücken. Das Familienunternehmen kämpft allerdings aktuell mit einem Problem, das nichts mit der Ware oder der Produktion zu tun hat. „Es fehlen die Etiketten“, sagt Raabe. Der Hersteller hat sie bereits vor ein paar Tagen per Post auf den Weg geschickt, doch sie sind noch nicht angekommen. Ohne Etiketten darf er die selbst produzierten Konserven nicht in die Regale stellen.

Schade. Denn seit Corona in Deutschland angekommen ist, gehen die Metallbehälter bei ihm weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln oder das geschnittene Brot. Unter dem Oberbegriff „gute deutsche Hausmannskost“ lässt sich sein Angebot zusammenfassen. Labskaus und Spargelcremesuppe sind der Renner, Rinderrouladen und –braten werden ebenfalls ordentlich nachgefragt. Das Angebot der fertigen Speisen reicht von Königsberger Klopse für 8,99 Euro bis zu Boeuf Stroganoff für 15,50 Euro pro 850-Gramm-Konserve. Mit Suppen kann sich der Kunde von 6,50 Euro, etwa für Erbsensuppe, bis 9,50 Euro für Ochsenschwanzsuppe versorgen. Hinzu kommt Wurst aus dem Glas von Hausmacher-Leberwurst (5,50 Euro) bis Schwarzsauer (8,75 Euro).

Ein Querschnitt der Bevölkerung kaufe bei ihm die fertigen Produkte, sagt Raabe. Insbesondere seien es jedoch ältere Leute und junge Familien, die das Angebot nutzen. Denn die Produkte kommen bei Raabe aus traditioneller Herstellung. „Gesunder Genuss, kurze Transportwege, sicherer Nachweis der Herkunft“ – das sind werbliche Slogans, die in Zeiten der Krise wieder mehr Gehör finden.

Mit dem Plus beim Verkauf von Konserven aus eigener Herstellung kompensiert der Fleischermeister ein Minus an anderer Stelle. „Der Partyservice ist komplett weggebrochen“, sagt der erfahrene Kaufmann. Es gab keine neuen Anfragen mehr, die Kunden haben ihre Aufträge storniert. Denn geselliges Beisammensein mit leckerem Essen war nicht mehr angesagt. Mittlerweile sind private Veranstaltungen wie Geburtstags- und Hochzeitsfeiern ganz verboten.

Dieses veränderte Kundenverhalten spürt auch Jan-Peter Fülscher mit seiner Versandschlachterei in Seestermühe. Sein Schlachtbetrieb beliefert einige Fleischereien im Kreis Pinneberg. „Ich höre es aus mehreren Betrieben, dass die Nachfrage nach fertigen Mahlzeiten gestiegen ist“, sagt er. Wurde in den Vor-Corona-Zeiten Wert auf mageres Fleisch gelegt, etwa Rind- und Kalbfleisch, so verzeichnet er jetzt ein überproportionales Wachstum bei Schweinefleisch. Und besonders viel Hack musste er in den vergangenen Tagen liefern. Das gibt ihm Hinweise auf den Kundenkreis, der jetzt verstärkt nachfragt. Spaghetti Bolognese und Lasagne werden mit Hack gemacht und sind bei Kindern besonders beliebt. Mütter und Väter, die sie zu Hause betreuen müssen und im Homeoffice arbeiten, greifen bei der Speisenauswahl auf diese Lieblingsgerichte zurück, um den Nachwuchs bei Laune zu halten.

Hinzu kommt für ihn ein zweiter Faktor: Ältere Menschen kennen sich noch aus mit der Vorratshaltung. Aus seiner eigenen Familie kann er sich noch gut daran erinnern, dass seine Eltern und Großeltern über eine große Gefriertruhe verfügten.

Gute Vorratshaltung macht Hamsterkäufe überflüssig

„Doch welche junge Familie oder welcher Singlehaushalt legt noch Vorräte an?“, fragt Fülscher. Durch die einschlägigen Tipps sowie die Berichte über Hamsterkäufe werden diese Bevölkerungsgruppen erst mit der Notwendigkeit einer Lagerhaltung konfrontiert. Sie müssen mehr einkaufen als zuvor. „Den Jungen fehlen die Erfahrungswerte.“

An den hauseigenen Landschlachtereien in Hemdingen, Klein Offenseth-Sparrieshoop und der Hamburger Meile unter dem Namen Jensen’s geht der Trend weitgehend vorbei. Dort werden keine Fertiggerichte in Konserven, wohl aber Wurstwaren im Glas angeboten. Der Seestermüher hat sich dieses Geschäftszweiges nie angenommen, weil er damit in direkter Konkurrenz zu den Schlachtereien und Fleischereien stehen würde, denen er Fleisch liefert.

Mit dem angewachsenen Verkauf an die Fleischereien im Kreis kompensiert auch der Seestermüher Schlachtbetrieb Ausfälle an anderer Stelle. Weitgehend ist die Kundschaft aus der Gastronomie weggebrochen. Wirte können nicht mehr in ihren Restaurants auftischen, sondern nur noch an Kunden verkaufen, die die Speisen abholen oder sich liefern lassen und dann zu Hause essen. Dass sich die Betreibe seiner Branche auf die geänderte Situation einstellen und mit einem Geschäftszweig die Defizite aus einem anderen Bereich wettgemacht haben, stimmt ihn positiv. „Unternehmer müssen was tun. Das ist ihre Natur“, sagt er.

Ein weiteres Bespiel sind für ihn die Gastronomen, die mit der Einrichtung von Lieferservice in den für sie schlechten Zeiten ihre Produkte zum Kunden bringen. Das zeigt für ihn: Deutschland ist nicht handlungsunfähig. Und Fülscher lehnt sich an den Satz von Kanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2015 an, der ihr anschließend so viel Kritik eingebracht hat: „Das kriegen wir hin.“

Gesucht: Pinnebergs kreative Einzelhändler

Die Corona-Krise treffe den lokalen Einzelhandel, treffe die örtlichen Dienstleister in besonderem Maße, ist oft zu hören. Wir meinen: Das muss nicht sein. Viele Geschäftsleute im Kreis Pinneberg lassen sich etwas einfallen, um ihr Business aufrechtzuerhalten. Sie richten Onlineshops ein. Sie liefern, statt die Ware über den Tresen zu verkaufen. Sie versenden, statt die Ladentür aufzusperren und im direkten Kundenkontakt zu handeln. Wir wissen, dass es so ist. Wir kennen aber nur einen Bruchteil der Angebote.

Das größere Problem: Wahrscheinlich kennen sie auch zu wenige Kunden. Dabei hat die Krise womöglich gar nicht so schlimme Folgen, wenn die Menschen dem lokalen Einzelhandel, den Restaurants, den Dienstleistern die Treue halten. Das rettet Arbeitsplätze, das sichert Existenzen. Und davon profitieren am Ende wir alle.

Dank kreativer Ideen durch die Krise, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern jetzt erst recht Vollgas geben – das wollen wir fördern: Wir wollen es bekannter machen. Und wir wollen damit auch einem Wunsch unserer Leser nachkommen.

Sind Sie ein örtlicher Einzelhändler? Ein Gastronom? Ein Dienstleister aus der Region? Sind Sie weiterhin für Ihre Kunden da, nur auf eine andere, ungewohnte Art? Oder sind Sie Kunde und kennen Geschäftsleute, die so vorgehen? Dann schreiben Sie uns schnell: Wer Sie sind, was Sie bieten, wie genau es jetzt funktioniert. Vielleicht schicken Sie noch ein Selfie mit? Schreiben Sie an pinneberg@abendblatt.de.

Im Idealfall wird daraus ein möglichst umfassender Einkaufsführer. Damit der Kreis Pinneberg gut durch die Krise kommt.