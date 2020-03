Elmshorn. Den Ernst der Lage scheinen einige noch immer nicht erkannt zu haben. Denn allen Landesverordnungen und Allgemeinverfügungen zur Eindämmung des Coronavirus zum Trotz haben in der Nacht zum Donnerstag an mehreren Stellen im Kreis, unter anderem im Rellinger Ortskern, sogenannte Corona-Partys unter freiem Himmel stattgefunden. Üblicherweise pfeifen bei diesen Zusammenkünften vornehmlich junge Menschen auf die Beschränkungen, stehen dicht zusammen, trinken aus einem Gefäß, kurzum: Sie begünstigen die Ausbreitung des Virus.

„Wir müssen in dieser herausfordernden Zeit solche Zusammentreffen vermeiden“, sagt Landrat Oliver Stolz. „Umsichtiges Verhalten erwarte ich auch von Jugendlichen, die wir sonst gern in den Städten sehen, die aber momentan lieber zu Hause bleiben sollten. Jeder kann sich anstecken und danach einen geliebten Menschen infizieren, der möglicherweise schwer erkrankt, weil er nicht so gute Abwehrkräfte hat.“

Sowohl Schleswig-Holsteins Ministerpräsident als auch die Bundeskanzlerin haben deutlich gemahnt, sich mit sozialen Kontakten zurückzuhalten und sich nicht zu treffen. „Offensichtlich will das nicht jeder verstehen“, empört sich der Landrat. Er weist darauf hin, dass Zusammenkünfte, zumal wenn sie in sozialen Netzwerken verabredet werden, als verbotene öffentliche Veranstaltungen angesehen werden. „Alle unsere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens für die dringendsten Angelegenheiten wie Arbeit und Einkauf werden nutzlos, wenn nur wenige sich nicht an die Regeln halten“, so Stolz. „Dagegen werden wir mit der nötigen Konsequenz ordnungsrechtlich vorgehen.“ Er sei froh, das die Polizei das auch durchsetzt.

Und wo nicht, greift der Landrat selbst durch. Eine ungewöhnliche Szene spielte sich jedenfalls am Donnerstag an einem Imbissstand in Elmshorn ab: Stolz, privat unterwegs, hatte dort einen Stand vor einem Baumarkt beobachtet, aus dem Essen verkauft und vor Ort verzehrt wurde. Stolz untersagte daraufhin höchstselbst den Betrieb. Die telefonisch aufgeforderte Chefin behauptete, sie würde ihre Speisen nur „außer Haus“ anbieten – angesichts gut besetzter Stehtische erkennbar nicht die Wahrheit.

„Ich habe Verständnis für die Gastronomen, die jetzt in Not geraten, und hoffe sehr, dass auch den kleinen Betrieben durch Maßnahmen der Regierung geholfen wird. Kein Verständnis habe ich aber dafür, wenn diese Betriebe sich durch Verstöße gegen die Gesetze daran mitschuldig machen, dass die schweren Zeiten länger und härter werden“, so Stolz. Ab heute sollen deshalb die gastronomischen Angebote im Kreis noch genauer unter die Lupe genommen werden.