Kreis Pinneberg. Der Anstieg ist in den vergangenen zwei Tagen nicht mehr so rasant verlaufen, aber dennoch gehen die Fallzahlen merklich nach oben. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises 60 mit dem Coronavirus infizierte Personen – das sind sechs bestätigte Fälle mehr als am Vortag. Nach neun neuen Fällen von Dienstag auf Mittwoch und 13 neuen Fällen von Montag auf Dienstag ist der Kurvenverlauf bei den Neuinfektionen zwar weniger steil als bei „exponentiellem Wachstum“ – aber das dürfte nur eine Momentaufnahme sein.

Der Kreis teilt weiter mit, dass die Verwaltung von nun an dazu übergeht, die aktuellen Zahlen immer mittags zu veröffentlichen. Denn dann müssen die Kreiszahlen auch dem Land Schleswig-Holstein gemeldet werden. Insgesamt sind im Land 253 Fälle gemeldet, 13 Personen davon befinden sich wegen eines schweren Verlaufs der Atemwegserkrankung Covid-19 in klinischer Behandlung. Bisher verzeichnet die Landesregierung nur einen Todesfall. Am 17. März verstarb ein Patient in Lübeck.