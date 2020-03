Elmshorn. Arztpraxen sollen entlastet, notwendige Tests beschleunigt, das Ansteckungsrisiko minimiert werden: Der Kreis Pinneberg rüstet sich gegen die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus’ und richtet ab sofort zwei provisorische Diagnosezentren für Verdachtsfälle der Folgeerkrankung Covid-19 ein. In den Container-Provisorien in Moorrege und Elmshorn sollen von nun an Rachenabstriche durch das Autofenster genommen werden – aber nur nach vorheriger Terminvergabe.

Am Mittwoch wurden kreisweit neun neue Coronafälle bestätigt – die Gesamtzahl steigt damit auf 54. Wegen der erwarteten exponentiellen Zunahme hat das Gesundheitsamt des Kreises nun aber reagiert und einen sogenannten „Drive-in-Notdienst“ in Moorrege aufgebaut.

Das Prinzip, das auch in anderen Bundesländern praktiziert wird: Menschen, die Kontakt zu positiv getesteten Patienten hatten, aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind oder Symptome wie Husten und Fieber aufweisen, werden zu dieser Kontrolle „im Vorbeifahren“ geschickt. Durchs geöffnete Autofenster wird dann vor Ort ein Rachenabstrich der Insassen von medizinischem Personal im Vollschutz genommen.

Anschließend werden die Proben beschriftet und in Labore zur Abklärung geschickt. Wichtig ist der Kreisverwaltung der Hinweis, dass Bürger ohne Termin nicht getestet werden. „Niemand darf erscheinen, der keinen Termin hat“, sagt Kreissprecher Oliver Carstens. Denn in einigen Bundesländern ist es Usus, dass jeder, der sich schlecht fühlt, die provisorischen Testzentren ansteuern kann.

Die gleiche Terminstrenge wie in Moorrege gilt für das zweite neue provisorische Diagnosezentrum zur Abklärung von Verdachtsfällen in Elmshorn. Dort hat die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) einen Container aufgestellt, an dem zunächst täglich von 17 bis 20 Uhr Tests vorgenommen werden können. Auch dort müssen Patienten zwingend einen Termin vom Arztruf 116117 oder vom Hausarzt vorweisen, um getestet zu werden. Etwa 25 freiwillige Ärzte und ihre Helfer werden dort in wechselnden Schichten an sieben Tagen in der Woche die Abstriche nehmen. Neun solcher Container hat die KVSH insgesamt im Land in Betrieb genommen.

Schon 50 Tests – auch positive – im Diagnosezentrum

Dr. Marc Dupas und Tanja Matern testen Corona-Verdachtsfälle in der Containereinrichtung in Elmshorn

Foto: Arne Kolarczyk

Dr. Marc Dupas, Notdienstbeauftragter des Kreises der Kassenärztlichen Vereinigung, sagt, diese Maßnahmen soll den Druck aus den Arztpraxen nehmen. Derzeit gebe es ein hohes Testbedürfnis in der Bevölkerung. Jedoch seien nicht alle Tests zu jedem Zeitpunkt sinnvoll: „Oft siegt zurzeit bei den Menschen die Angst über die Vernunft“, so Dupas. Und das habe zur Folge, dass schon jetzt die Kapazitäten bei Ärzten und Laboren nicht ausreichen. Abgesehen davon, dass langsam die Schutzkleidung für das medizinische Personal knapp werde und nicht jeder positive Fall eine stationäre Therapie in einer Klinik benötige.

Deshalb stellt KVSH-Sprecher Delf Kröger nochmals klar: „Die diagnostischen Zentren dienen dem Ziel, Abstriche außerhalb von Arztpraxen und Krankenhäusern vornehmen zu können.“ Damit soll auch eine Trennung von der regulären Patientenversorgung erreicht werden, um die Infektionsgefahr in Praxen und Kliniken zu senken. Auch Kröger weist darauf hin, dass die neuen Zentren nicht auf eigene Initiative und ohne Zuweisung besucht werden sollen. Deshalb werden auch die genauen Standorte nicht bekannt gegeben. Es werden nur Patienten vermittelt, denen die Anreise zuzumuten ist.

Für Menschen, die grundsätzlich oder wegen starker Symptome akut in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, gibt es darüber hinaus einen gesonderten Fahrdienst, den die Kassenärztliche Vereinigung etabliert hat. Dabei sucht ein Arzt die Patienten zu Hause auf, um den Abstrich für die Laboruntersuchung zu nehmen. Die Entscheidung darüber fällt aber auch ausschließlich das Fachpersonal des Arztrufs 116117. Schon jetzt kommen sowohl die Experten an der Hotline als auch die mobilen Ärzte kaum allen Anfragen hinterher.

Im neuen Diagnosezentrum des Kreises wurden indes schon 50 Verdachtsfälle getestet, wie Ulrike Evermann, Leiterin des Infektionsschutzes im Kreis, sagt. „Auch positive Fälle waren dabei.“ Während die Kassenärztliche Vereinigung bei ihrem Elmshorner Container mit einer Zeit von zehn Minuten pro Abstrich kalkuliert, könne der Kreis einen Verdachtsfall im Drive-in-Verfahren in etwa fünf Minuten abarbeiten. Die Kontaktdaten der Patienten lägen vor, die Probe müsste nur noch beschriftet werden.

Ein Labortest auf Coronaviren dauert aktuell bis zu 48 Stunden, an Wochenenden länger. Die Labore erweitern derzeit zwar ihre Kapazitäten, aber zu viele Menschen wollen sich testen lassen. Die Ergebnisse werden dem zuständigen Gesundheitsamt und dem Hausarzt mitgeteilt, von denen werden die Patienten schnellstmöglich informiert.