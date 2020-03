Kreis Pinneberg. Die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten: In der Wedeler Stadtverwaltung ist ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet worden. Als Reaktion hat Bürgermeister Niels Schmidt den Mitarbeiter sowie seine Kollegen aus dem betroffenen Fachdienst nach Hause in Quarantäne geschickt. Der Mitarbeiter war aus dem Urlaub gekommen und hatte einen Tag gearbeitet, erklärt der Verwaltungschef. Die Kontaktpersonen des Infizierten im Rathaus, er hatte keinen Kundenkontakt, wurden ermittelt und befinden sich ebenfalls in heimischer Quarantäne.

Schmidt betont, dass alle Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsdienstes des Kreises erfolgt sind. Eine Quarantäne für alle Rathausmitarbeiter hält er nicht für notwendig. Die infizierte Person war von einer Reise aus einem Risikogebiet nach Wedel zurückgekehrt und wegen Kontakts im Verlauf der Reise zu einer anderen infizierten Person auf das neuartige Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Der Person soll es den Umständen entsprechend gut gehen, sodass das Gesundheitsamt das Aufsuchen einer Klinik bisher nicht anordnen musste.

Der Wedeler Fall hat zu einem Umdenken in den Verwaltungen geführt. Alle Rat- und Amtshäusern im Kreis Pinneberg, also auch das Rathaus Wedel, sowie die Kreisverwaltung werden von diesem Montag an für den Besucherverkehr geschlossen. Einen persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern wird es nur noch geben, wenn er vorher telefonisch oder per E-Mail verabredet worden ist. Soweit wie möglich soll die Kommunikation zwischen Bürgern und Behördenmitarbeitern auf diese Kanäle verlagert werden. Dies geht aus einer am späten Sonntagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung des Kreises hervor. „Als Vorsichtsmaßnahme aufgrund der aktuellen Corona-Situation“ sei dieses Vorgehen zu sehen, sagt Oliver Carstens, Sprecher der Kreisverwaltung.

Der Kundenverkehr soll mit diesem Schritt auf ein Minimum reduziert werden. „Diese Maßnahmen treffen wir zum Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbeiter. Gleichzeitig wollen wir damit auch die Funktionsfähigkeit unserer Verwaltung sicherstellen“, lassen sich die Verwaltungsleiter unisono zitieren.

Als Erste hatten die Stadt Elmshorn und das Amt Geest und Marsch Südholstein die Schließungen vermeldet. Am Sonntag soll es dann nach Abendblatt-Informationen einen regen Telefon- und Mailverkehr zwischen den Verwaltungschefs im Kreis Pinneberg gegeben haben. Ziel von Landrat Oliver Stolz, den Bürgermeistern der Städte sowie der Amtsdirektoren der Amtsverwaltungen war es, eine gemeinsame und abgestimmte Position zu beziehen. Nach und nach sollen sich auch die anfangs zögernden Verwaltungschefs auf das Modell einer De-facto-Schließung eingelassen haben. Der vereinzelt geäußerte Wunsch auf mehr Bedenkzeit oder Zeit für eine Krisensitzung am Montag wurde fallengelassen.

„Die aktuelle Lage lässt zum Schutz der Bürger und der Beschäftigten der Gemeinde keine andere Entscheidung zu“, erklärt Rellingens Bürgermeister Marc Trampe. Die Entscheidung gilt zunächst auf unbestimmte Zeit. Im Rathaus tagt weiterhin regelmäßig ein Verwaltungsstab, der die Situation fortlaufend bewertet. „Wir können dadurch schnell und entschlossen weitere notwendige Maßnahmen umsetzen“, so Trampe weiter.

„Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Maßnahmen“, sagt die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg. Alle Führungskräfte wurden von ihr am Wochenende informiert. Am Montag wird die Umstellung mit den Mitarbeitern besprochen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Bürgermeisterin einen Krisenstab eingerichtet. Als Konsequenz werden etwa die beiden Verwaltungsspitzen – Urte Steinberg und Stadtrat Stefan Bohlen – abgeschottet voneinander arbeiten und keine gemeinsamen Termine mehr wahrnehmen. Außerdem setzt die Verwaltungsleiterin auf verstärktes Homeoffice der Rathausmitarbeiter.

„Die öffentlichen Verwaltungen und deren Belegschaften müssen sich jetzt schützen, da wir gerade bei einer sich vielleicht noch verstärkenden Situation funktionieren müssen, um auch dann noch für das Krisenmanagement da zu sein“, erklärt Rainer Jürgensen, Amtsdirektor des Amts Geest und Marsch Südholstein. Für möglichen Unmut seitens der Bürger hat er Verständnis.

Der Amtsdirektor betont, dass die Schließung nicht nur für das Amtshaus in Moorrege, sondern auch für die Außenstelle Haseldorfer Marsch sowie die Gemeindebüros gelte. Auch der Moorreger Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg, für den die Gemeinde ein Bürgermeisterbüro im Amtshaus gemietet hat, werde sich dieser Anweisung fügen müssen, so Jürgensen.

Das Rathaus Barmstedt bleibt am heutigen Montag ebenfalls für Besucher geschlossen. Dies hat allerdings eine andere Ursache als die Quasi-Schließungen der anderen Ämter. Bereits am vergangenen Freitag war die Verwaltung präventiv geschlossen worden. Die Mitarbeiter waren telefonisch erreichbar und werden es auch weiterhin sein. Auch das Barmstedter Rathaus stellt soweit wie möglich auf Homeoffice um.