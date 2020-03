Pinneberg. Zweimal Tuten. „Hoffmann“ zischte es knapp durch den Hörer. Irgendwie ein bisschen gehetzt. Irgendwie nach: Komm zur Sache, da ist noch Leben, das ich leben muss. So begannen Telefonate mit Herbert Hoffmann. Mit einem Mann, der Pinneberg in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Als Politiker, Teilzeit-Bürgermeister und Jazz-Liebhaber. Und als einer, der die Partnerschaft mit den Freunden auf der anderen Seite des Atlantiks am Leben hielt. Es wird keine Telefonate mehr geben, die so beginnen. Weil da kein Leben mehr übrig ist.

Am Sonnabend ist Herbert Hoffmann nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren gestorben. Er hatte viele Kämpfe gekämpft, manche gewonnen, seinen letzten hat er verloren. Der Krebs war stärker. Pinneberg trauert.

Seit 1972 SPD-Mitglied

Es ist 1972, als Herbert Hoffmann sich für das SPD-Parteibuch entscheidet. Kanzler Willy Brandt hat gerade sein Misstrauensvotum überstanden. Der junge Sozialdemokrat ist begeistert von dessen Idee, mehr Demokratie zu wagen. Sofort engagiert er sich in der Partei, mit dem Umzug ab 1976 in der neuen Heimat Pinneberg. 1982 wird er erstmals in die Ratsversammlung der Kreisstadt gewählt, die er bis zu seinem Tod nicht mehr verlassen wird. Hoffmann leitet lange den Finanzausschuss, bleibt bis zuletzt noch Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Sport und Jugend.

Im Mai 1986 wird Hoffmann Vorsitzender seiner SPD in Pinneberg. Da ahnt er nicht, dass er den Job des Parteichefs so schnell nicht wieder los werden wird. 27 Jahre bleibt er an der Spitze der Sozialdemokraten, stets flankiert von Dieter Tietz, der die Ratsfraktion führt. Herbert Hoffmann sieht Bürgermeister kommen und gehen. Zwischendurch nimmt er als Erster Stadtrat immer wieder selbst auf dem Chefsessel Platz. 1990 muss er es sogar für ein halbes Jahr. Weil Pinneberg nach dem plötzlichen Tod von Hans-Hermann Kath in Not geraten ist. 2002 kandidiert Hoffmann ganz offiziell als Verwaltungschef, scheitert aber gegen Amtsinhaber Horst-Werner Nitt.

Kein engstirniger Parteipolitiker

Bei aller sozialdemokratischen Überzeugung gilt Hoffmann nie als engstirniger Parteipolitiker. Er genießt in fremden Lagern Anerkennung. Das Wohl der Stadt steht für ihn über der SPD. Das kommt in den eigenen Reihen nicht immer gut an. Etwa 2012, als Hoffmann sich dafür stark macht, die parteilose Urte Steinberg als Kandidatin ins Rennen um den Bürgermeisterjob zu schicken. Hoffmann spürt Gegenwind, droht gar seinen Rückzug an – und setzt sich letztlich durch.

Politiker zu sein, das ist dem gebürtigen Uetersener nie genug. Neben seinem Beruf als Betriebsleiter bei der Stahlhandelsfirma Carl Spaeter mischt Hoffmann kräftig mit, wenn es um Kultur geht. Lange engagiert er sich im Summer-Jazz-Förderverein, hilft dabei, das Festival in Pinneberg zu einer Erfolgsgeschichte werden zu lassen. Er gilt als Vorreiter, wenn es darum geht, die vom Abriss bedrohte Ernst-Paasch-Halle zu retten.

Hoffmann pflegt die deutsch-amerikanische Freundschaft

Auch bei der Pflege der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist Hoffmann vorn dabei. Er pflegt enge Drähte in die Partnerstadt Rockville und hält den Austausch mit am Leben. Das Reisen ist ohnehin eine seiner großen Leidenschaften. Mal geht’s quer durch die USA, mal durch Portugal. Die Sommer verbringt er gern in Finnland, der Heimat seiner Frau.

Was Wegbegleitern in Erinnerung bleiben wird? Sicher dieses schelmische Lächeln, das Herbert Hoffmann so gern zeigte. Die vor der Brust verschränkten Arme, wenn mal wieder ein Redebeitrag eines politischen Gegners begann, ihn zu nerven. Und die unverhohlene Begeisterung vor der Summer-Jazz-Bühne, wenn bei einem Auftritt einfach alles passte.

Seine Gedanken kreisten bis zum Schluss um das Wohl Pinnebergs

Hoffmann hinterlässt seine Ehefrau Anna-Lisa, die er 1969 geheiratet hat, zwei Söhne, eine Tochter, fünf Enkel. „Die Lücke, die er reißt, werden wir erst nach und nach realisieren. Selbst vom Krankenbett kreisten seine Gedanken um die Entwicklung und das Wohl Pinnebergs und er stand uns bis zum Schluss stets mit Rat und Tat zur Seite. Seine unerschöpfliche Hingabe wird sehr fehlen“, so der SPD-Ortschef Kai Vogel am Sonntag. Bürgermeisterin Urte Steinberg hat Montag für das Rathaus Trauerbeflaggung angeordnet.

Der Autor dieser Zeilen begegnete Hoffmann erstmals vor 20 Jahren. Und erlebte ihn als einen verlässlichen, immer hilfsbereiten Kenner der Politszene, der nie die nötige Distanz vermissen ließ. Trotz offenkundiger Sympathien blieb es immer beim distanzierten „Sie“. Das fühlte sich richtig an. Tschüs, lieber Herr Hoffmann.