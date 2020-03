Uetersen/Elmshorn. Für Menschen aus dem Kreis Pinneberg, die auf die Linienbusse der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) angewiesen sind, werden die kommenden Tage ganz hart. Die Busfahrer treten in einen fünftägigen Streik – so lange, wie noch nicht zuvor im laufenden Tarifkonflikt. Der Ausstand beginnt am Mittwochmorgen und soll erst mit Betriebsschluss am Sonntagabend enden. Betroffen sind insbesondere Linien, die in Uetersen und Elmshorn verkehren beziehungsweise in eine der beiden Städte führen. Die Busfahrer der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) streiken nicht.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi reagiert damit darauf, dass die Vertreter des privaten Omnibusgewerbes die für vergangenen Freitag angesetzten Tarifverhandlungen hätten platzen lassen. „Mit der öffentlich erklärten Weigerung, an den Verhandlungen teilzunehmen, nimmt der Arbeitgeberverband bewusst die Beeinträchtigung der Fahrgäste in Kauf, um Lohnerhöhungen zu verhindern“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete. Die Gewerkschaft fordert für die Busfahrer zwei Euro mehr Stundenlohn, das letzte Arbeitgeberangebot hätte laut Verdi dagegen 2,2 Prozent Gehaltserhöhung im Jahr bedeutet.

„Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten“, sagt Jessica Bruns von der KViP-Betriebsleitung. Um die Auswirkungen des Streiks wenigstens für Schüler in Grenzen zu halten, hat das Unternehmen gemeinsam mit der Gewerkschaft einen Notfallfahrplan ausgearbeitet. So sieht der Fahrplan aus:

Das ist der Notfallfahrplan

Linie 6505

6.47 Kölln-Reisiek, Waldweg – Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE)

7.44 Elmshorn, Panjestraße – Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE)

13.26 Elmshorn, Ramskamp (KGSE) – Kölln-Reisiek, Friedhof

Linie 6506

6.48 Seester, Dorfstraße (West) – Elmshorn, Schule Langelohe

7.33 Seester, Dorfstr. (West) – Seester, Grundschule

13.26 Elmshorn, Bussardweg – Seester, Dorfstraße (West)

13:57 6506 Seester, Dorfstraße (West) – Grundschule (Ost)

Linie 6507

7.17 Raa-Besenbek, Spiekerhörn – Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE)

13.21 Elmshorn, Fröbelstraße (KGSE) – Raa-Besenbek, Spiekerhörn

Linie 6543

6.50 Ellerhoop, Thiensener Weg – Barmstedt, SZ Heederbrook

Linie 6660

7.13 Uetersen, Buttermarkt – Uetersen, Geschwister-Scholl-Haus

12.37 Uetersen, Friedrich-Ebert-Schule – Uetersen, Buttermarkt

Linie 6665

6.57 Kamperrege, Siedlung – Uetersen, Geschwister-Scholl-Haus

13.27 Uetersen, Friedrich-Ebert-Schule – Haselau

Linie 6667

7.21 Bf. Tornesch – Uetersen, Seminarstraße

7.27 Tornesch, Norderstraße – Uetersen, Seminarstraße

13.16 Uetersen, Buttermarkt – Bf. Tornesch

Linie 6669

6.38 Appen, Unterglinde – Pinneberg, Richard-Köhn-Straße

7.40 Appen, Unterglinde – Pinneberg, Richard-Köhn-Straße

7.14 Appen, Pinnaubogen – Moorrege, Schulzentrum

7.37 Appen-Etz, Denkmal – Appen, Unterglinde

12.25 Moorrege, Schulzentrum – Appen, Pinnaubogen

12.40 Appen, Schule – Pinneberg, Richard, Köhn-Straße

13.10 Pinneberg, Richard Köhn-Straße – Appen, Schule

Die Schülerbeförderung auf den Linien 6541, 6542, 6543 und 6544 in Barmstedt und Umgebung ist vom Streik nicht betroffen.