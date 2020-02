Rellingen. Neben dem Eingang zum Parkplatz der Feuerwehr Rellingen steht eine Gruppe Feuerwehrmänner in der Vormittagssonne und trinkt Kaffee. Sie regeln an diesem Tag den Verkehr. Denn der Andrang auf die Parkplätze der kleinen Wache ist am Sonnabend groß. Und das schon vor dem offiziellen Beginn der Typisierungsaktion.

Um viertel vor elf sind alle Tische, die in mehreren Längsreihen in der Feuerwache aufgestellt sind, besetzt. An jedem Tisch haben auf der einen Seite die Helfer auf Bierbänken Platz genommen, ihnen gegenüber sitzen die Menschen, die gekommen sind, um sich typisieren zu lassen. Es geht um viel. Es geht darum, passende Stammzellenspender für zwei Jungen aus der Gemeinde zu finden.

Lasse und Louis. 16 und 4 Jahre alt. Beide leiden unter MDS, dem Myelodysplastischen Syndrom. Es handelt sich um eine Erkrankung des Knochenmarks, in deren Folge zu wenig funktionsfähige Blutzellen gebildet werden. Die einzige Chance gegen das Knochenmarkversagen ist eine Stammzellenspende. Lasse und Louis haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Und das gilt es zu retten.

Initiiert und organisiert hat diese Typisierungsaktion Lasses Fußballtrainer vom SC Egenbüttel, Andreas Ramisch. „Ich bin überwältigt von der Anteilnahme“, sagt er. Dann bricht seine Stimme. Mehrfach ist er an diesem Tag den Tränen nahe. Neben der Trauer liegt jedoch noch etwas anderes in der Luft: Hoffnung. Um 11.20 Uhr dringen von der Stirnseite der Halle ein Gong und lautes Klatschen durch den Raum. „Wir haben die ersten 100“, ruft einer der Helfer, die die Registrierungen für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) entgegennehmen und sorgt damit für Jubel. Um 14 Uhr sind bereits 500 Freiwillige erfasst. Und noch ist eine Stunde Zeit. Am Ende sind es 675 – und es kommen Barspenden von 6600 Euro zusammen.

Die Typisierung erfolgt über Speichelproben. Um einen Abstrich der Mundschleimhaut zu bekommen, müssen drei Stäbchen nacheinander für jeweils eine Minute im Mund bewegt werden. Zusätzlich wird ein Fragebogen mit den persönlichen Daten der potenziellen Spender ausgefüllt, der dann bei der DKMS eingereicht wird. „Ich finde es wichtig, mich registrieren zu lassen“, sagt Leon Schade (17). „Kein Kind verdient so jung so eine Diagnose.“ Auch für John und Yvonne Wilde, die mit ihren Töchtern Hanna und Kalea aus Hamburg nach Rellingen gekommen sind, ist es eine Selbstverständlichkeit, sich zu registrieren. „Überlegen braucht man da nicht, vor allem nicht, wenn man selber Kinder hat“, sagt John Wilde. „Die fünf Minuten sollte man haben.“

Insgesamt seien 60 freiwillige Helfer im Einsatz, sagt Organisator Ramisch. Eingewiesen und betreut werden sie von Clara Bigalke von der DKMS. Da die 24-Jährige an diesem Tag alleine im Einsatz ist, hat sie alle Hände voll zu tun. „Es ist super viel los“, sagt sie und eilt von Tisch zu Tisch. Mit 16 Jahren ist Jannik Patt der Jüngste im Einsatz. Er ist mit Lasse in eine Klasse gegangen und hat mit ihm zusammen Fußball gespielt. Jetzt sitzt er an einem der Tische, füllt Registrierungsbögen aus und erklärt den Menschen, die sich ihm gegenüber setzen, wie die Stäbchen für die Speichelprobe anzuwenden sind. „Ich finde das cool, wenn man hier sitzen kann und das für einen guten Zweck macht.“

Seine Klassenkameraden Maja Meyer und Moritz Brinks sitzen neben ihm. Mit ihren 15 Jahren sind sie ebenso wie Jannik zu jung, um sich selber typisieren zu lassen. Das Mindestalter liegt bei 17. Doch auch sie haben sich an der Aktion beteiligt. „Wir sind in die anderen Klassen gegangen und haben Werbung gemacht“, sagt Moritz. „Die Schüler sollten es ihren Eltern erzählen. Es ist gut, dass so viele gekommen sind.“

Auch Lasse selbst hat es sich nicht nehmen lassen, zumindest kurz in die Feuerwache zu kommen. Wegen seines geschwächten Immunsystems muss er einen Mundschutz tragen, um sich nicht mit irgendetwas anzustecken. „Es bringt ihn psychisch nach vorne hier zu sein“, sagt seine Mutter Steffi. „Es ist schön zu sehen, dass man nicht alleine dasteht. Das gibt einem Kraft.“ Lasse, der mit seinen Kumpels hinter dem Kuchenbuffet steht, das Freiwillige aus der Gemeinde für den Tag aufgebaut haben, blickt auf den Trubel in der Halle. Mit so vielen Leuten habe er nicht gerechnet. „Was für eine riesige Unterstützung“, sagt er. „Und das bringt ja auch anderen was.“

Lasse spricht ruhig und klar. Er wirkt aufgeräumt, regelrecht erwachsen. „Ich will später was machen, wo ich Menschen helfen kann.“ Sein momentaner Berufswunsch? Arzt. Trotz nicht so guter Noten, wie er sagt. Auch beim Fußball will er so schnell wie möglich wieder voll angreifen. Seine Geschichte habe er in einem Rap-Song verarbeitet, den er bald auf Instagram veröffentlichen will.

Wäre da nicht der Mundschutz, der einen daran erinnert, wie fragil sein Leben gerade ist, wäre Lasse ein ganz normaler 17-Jähriger mit großen Träumen und Plänen – die hoffentlich bald in Erfüllung gehen.