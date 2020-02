Baukran übersteht Sturm unbeschadet: Nach dem Durchzug des Sturmtiefs „Sabine“ sind 120 Anwohner in Pinneberg wieder in ihre Häuser auf dem Gelände der früheren Eggerstedt-Kaserne zurückkehrt. Sie hatten diese am Sonntag verlassen müssen, weil ein 33 Meter hoher Baukran umzukippen drohte. Der Kran habe die Nacht aber unbeschadet überstanden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Mittlerweile sei der Wind vor Ort abgeflaut. In Frankfurt am Main war ein Baukran abgeknickt, sein Ausleger krachte in das Dach des Doms.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen eines Rettungsdienstes verteilen am Hauptbahnhof Hannover Suppe an gestrandete Reisende. Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Weil ein Kran umzustürzen drohte, wurde ein Wohngebiet in Pinneberg evakuiert. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Etwa 120 Menschen in der Umgebung mussten ihre Gebäude verlassen. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Auf einem Parkplatz ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Sturmtief "Sabine" sorgte am Hamburger Hauptbahnhof für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Die Ruhe bei dem Sturm: Die Bahnsteige am Hamburger Hauptbahnhof waren am Montag fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Die Deutsche Bahn stellte am Hamburger Hauptbahnhof einen Aufenthaltszug bereit. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein von Orkanböen des Sturmtiefs "Sabine" umgewehter Baum liegt auf der AKN-Bahnstrecke Henstedt-Ulzburg–Elmshorn bei Barmstedt. Foto: Florian Sprenger / dpa

Pinneberg: Häuser werden evakuiert. Foto: Manfred Augener

Ein zersägter Baum liegt im Treppenviertel an einem Wohnhaus, das durch den Orkan "Sabine" stark beschädigt wurde. Foto: Jonas Walzberg / dpa



Der Baum hat das Haus in Blankenese teilweise zum Einsturz gebracht. Foto: Jonas Walzberg / dpa

In dem Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Menschen. Foto: Jonas Walzberg / dpa

In Wiesmoor (Niedersachsen) krümmen sich die Bäume rund um eine Brücke über den Nordgeorgsfehnkanal. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

In Handewitt räumen Feuerwehrleute eine Straßenlaterne von der Straße. Foto: Benjamin Nolte / dpa

Ein Arbeiter stellt einen vom Wind umgeworfenen Bauzaun wieder auf. Foto: Swen Pförtner / dpa



Aukrug-Homfeld: Freiwillige Feuerwehrmänner beseitigen einen umgeknickten Baum auf der Bahnstrecke Neumünster-Heide. Foto: dpa

Orkan "Sabine" in Hamburg: Ein Baum blockiert die Neuwiedenthaler Straße in Hausbruch. Foto: Zand-Vakili

In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch Sturm und Regen gekommen. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Lena und Erik aus Jever sind während des Orkans ·Sabine· an der Nordseeküste von Wilhelmshaven. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Wegen des Sturmtiefs "Sabine" bleiben am Hamburger Flughafen am Sonntag und am Montag zahlreichen Maschinen am Boden. Foto: TV News Kontor



Dagebüll: Die Fähre "Schleswig-Holstein" verlässt am Mittag als letzte heutige Fährverbindung den Hafen von Dagebüll nach Föhr. Foto: Bodo Marks / dpa

Wilhelmshaven: An der Nordseeküste von Wilhelmshaven wütet das Sturmtief ·Sabine· Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Dagebüll: Reisende, die von der Insel Föhr kommen, warten am Fähranleger Dagebüll auf einen Shuttlebus. Foto: Bodo Marks / dpa

Schlüttsiel: Auf einer Anzeigentafel wird der Ausfall der Fähren zu den Halligen angekündigt. Foto: Bodo Marks / dpa

Die Tore zum Hafen von Dagebüll sind bei starkem Sturm geschlossen. Foto: Bodo Marks / dpa



Ein Blick auf die Gleisanlagen des Hamburger Hauptbahnhofes. Am Sonntagnachmittag strich die Deutsche Bahn auch Fernverbindungen wegen des Sturmtiefs "Sabine". Foto: TV News Kontor

Reisende am Hamburger Hauptbahnhof: Die Ankündigung von Sturmtief "Sabine" führt im Norden zu Zugausfällen. Foto: TV NEws Kontor

Hunderte Reisende drängeln sich am Hamburger Hauptbahnhof. Viele Züge wurden am Sonntag gestrichen. Foto: TV News Kontor

Die Deutsche Bahn hat inzwischen auch Fernverbindungen gestrichen. Die Gefahren, die Sturmtief "Sabine" mit sich bringt, sind zu hoch. Foto: TV News Kontor

Flughafen Hamburg: Mehr als 35 Abflüge wurden in Fuhlsbüttel gestrichen. Reisenden sollen sich bei ihrer Airline erkundigen, wie es weitergeht. Foto: TV Newskontor



Insgesamt habe es sturmbedingt im Kreis Pinneberg nach Angaben der Feuerwehr etwa 120 Einsätze gegeben. Einige Schäden wurden erst am Montagmorgen mit einsetzendem Tageslicht bemerkt. Mehrere hundert ehrenamtliche Helfer seien im Einsatz gewesen. In Heede blockierte am Sonntagabend ein Baum vorübergehend die AKN-Strecke in Höhe des Bahnübergangs Autwiet.