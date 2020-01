Elmshorn. Mit einer Kopfplatzwunde ist eine Schülerin (15) in eine Hamburger Klinik gekommen. Sie war am Mittwoch auf dem Schulweg gegen 8.10 Uhr an der Ecke Adenauerdamm/Hainholter Ohr vom Rad gestürzt. Mehrere Autofahrer beobachteten, wie die 15-Jährige vor der Bedarfsampel ihr Fahrrad abbremste, dieses wegrutschte und sie auf dem Asphalt aufschlug. Das Opfer war eine Zeit bewusstlos und wurde von den Ersthelfern versorgt.