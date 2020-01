Schenefeld. Ein Hausbewohner war auf dem Weg zum Wäschekeller, als er plötzlich dichten Rauch aus dem Technikraum bemerkte: Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Dornkamp in Schenefeld hat am Donnerstag die Feuerwehr der Stadt beschäftigt. Die Einsatzleitstelle in Elmshorn schickte kurz vor 12 Uhr 25 Einsatzkräfte zu dem Gebäude.

Nach Angaben der Feuerwehr drang ein Trupp unter Atemschutzausrüstung in den betroffenen Bereich vor. Aufgrund eines technischen Defektes war es in dem Gebäude mit etwa 24 Wohnungen zu einem Feuer in der Elektronik der Heizungsanlage gekommen. Die Feuerwehrleute konnten den Brand innerhalb kurzer Zeit löschen und Keller sowie die Flure belüften. Verletzt wurde niemand. Alle anwesenden Bewohner hatten vor dem Eintreffen der Wehr das Haus verlassen, die Brandschutztüren waren geschlossen. Die Heizung ist laut Feuerwehr nicht mehr betriebsbereit.

Parallel dazu ging bei der Leitstelle ein weiterer Einsatz für die Feuerwehr Schenefeld ein. Am Osterbrooksweg lief auf einem Firmengelände Diesel aus einem Lkw aus. Mehrere Kräfte fuhren vom Dornkamp dorthin weiter.