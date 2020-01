Quickborn. An der Einmündung Kieler Straße/Güttloh in Quickborn ist es am Mittwoch gegen 8.20 Uhr zu einem Schulwegunfall gekommen. Ein zwölf Jahre altes Mädchen aus Quickborn überquerte mit seinem Rad auf dem Schulweg die Kieler Straße an der dortigen Fußgängerampel, die grünes Licht zeigte. Zeitgleich bog eine BMW-Fahrerin (54) aus Hasloh aus der Straße Güttloh nach links auf die Kieler Straße ein und übersah die Radlerin. Das Kind stürzte und kam leicht verletzt in die Klinik.