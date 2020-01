Uetersen. Baumabschmücken mit Folgen: In Uetersen ist am Sonntagvormittag eine Wohnung in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in der Straße Kurzmoor ausgebrannt. Um 9.34 Uhr ging der Alarm bei der Uetersener Feuerwehr ein. Wie Einsatzleiter Frank Girnus berichtete, hatte eine Bewohnerin im zweiten Stock ihren Weihnachtsbaum abgeschmückt und dabei wohl eine Wunderkerze entzündet. Ein Funke setzte vermutlich den trockenen Baum in Brand.

Die Frau alarmierte daraufhin die Nachbarn im Haus. „Das Feuer breitete sich sehr schnell vom Wohnzimmer in den hinteren Teil der Wohnung aus“, sagte Girnus dem Abendblatt. Die Flammen drohten über den Balkon auf die darüberliegende Wohnung überzugreifen.

„Wir stehen unter Schock“

„Das konnten wir verhindern“, so der Einsatzleiter. Das Treppenhaus sei stark verraucht gewesen. „Wir mussten zwölf Personen aus dem Haus holen, vier davon aus dem Dachgeschoss über die Drehleiter“, so Girnus. Durch die Hitze des Feuers barsten auch einige Fenster des Mehrfamilienhauses.

„Ich habe einen Knall gehört und Brandgeruch wahrgenommen“, berichtet ein Nachbar aus dem dritten Stock. Er habe daraufhin die Feuerwehr alarmiert und sei mit seiner sechsjährigen Tochter durch das Treppenhaus ins Freie gelaufen. „Meine Frau hatte das Baby auf dem Arm“, schildert der Augenzeuge, der seinen Namen nicht nennen wollte. „Wir stehen alle unter Schock.“

Eine Bewohnerin im Krankenhaus

Seine Wohnung ist durch den Qualm unbewohnbar geworden, zudem muss die Statik des Gebäudes von einem Sachverständigen geprüft werden. „Ich habe eine Wohnung in Hamburg, wo wir erstmal unterkommen“, sagt der Bewohner.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach anderthalb Stunden beendet. Eine Person aus der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.