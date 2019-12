Kreis Pinneberg. Das Unternehmen Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) investiert in den nächsten acht Jahren 800.000 Euro in den flächendeckenden Einsatz der „Powerline“-Technologie. Diese nutzt bereits vorhandene elektrische Leitungen im Niederspannungsnetz, um ein lokales Netzwerk zur Datenübertragung aufzubauen. Das Internet kommt also quasi aus der Steckdose.

Zusätzlich verbaut SH Netz so genannte Repeater (Signalverstärker), die die Lastflüsse der jeweiligen Leitungen messen können. Dadurch sollen Niederspannungsnetze und die damit verbundene Datenübertragung von intelligenten Messsystemen besser überwacht und geplant werden.

Rund 450 der insgesamt etwa 550 Ortsnetzstationen von SH Netz im Kreis Pinneberg sollen innerhalb der kommenden acht Jahre mit dieser „Powerline“-Infrastruktur aufgerüstet werden.

Diese Stationen wandeln die Mittelspannung in die in Niederspannungsnetzen üblichen 400 Volt um, die für die Versorgung der vielen Haushalte gebraucht werden. Das wiederum funktioniert über rund 4400 Kabelverteilerschränke im Kreis, von denen jetzt 3700 ebenfalls mit Repeatern ausgestattet werden. „Mit den Repeatern können wir auch Daten in Regionen übertragen, in die die Powerline-Technologie nicht vordringen kann“, sagt Ole Langmaack, Powerline-Projektleiter bei SH Netz.

Zugleich könnten laut Langmaack über die neue Technologie wichtige Erkenntnisse über Auslastung und Verbrauch in regionalen Versorgungsleitungen gewonnen werden. Auch Stromausfälle sollen mithilfe von „Powerline“ schneller erkannt, lokalisiert und abgestellt werden können. Die Folge sollen geringere Ausfallzeiten sein.

SH Netz betreibt etwa 32000 Kilometer Niederspannungsnetz. Mit einer flächendeckenden Überwachung des Niederspannungsnetzes wäre SH Netz in dieser Größenordnung einer der ersten Netzbetreiber in Deutschland.

Bis Ende 2019 wurden die Gemeinden Heidgraben und Ellerbek über „Powerline“ erschlossen.