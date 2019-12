Elmshorn. Eine bessere Welt. Nicht mehr und auf gar keinen Fall weniger haben sich Juvenar Burmeister, Sabrina Idilbi und Lisa Jondrowska vorgenommen. Für dieses Ziel möchten sie sich aktiv einsetzen und Verantwortung übernehmen. Und sei es nur als kleiner Teil des großen Ganzen. Die drei Schüler der elften Klasse haben an der Elsa-Brändström-Schule (EBS) in Elmshorn einen Weltladen gegründet und dafür gesorgt, dass in ihrer Cafeteria auch fair gehandelte Produkte verkauft werden. Dass sie dafür jede Woche selbst einkaufen müssen? Kein Problem!

Für ihr Engagement ist die EBS nun als Fairtrade-Schule durch TransFair, einem gemeinnützigen Verein in Deutschland für Fairen Handel, und die Fairtrade-School Kampagne ausgezeichnet worden. Albert Röhl überreichte den Beteiligten jetzt eine entsprechende Urkunde und Plakette.

Röhl ist seit vielen Jahren eine wichtige treibende Kraft für die Verbreitung des Fairen Handels in Schleswig‐Holstein. Er ist unter anderem als Ansprechpartner der Fairtrade‐School‐Kampagne, als Sprecher der Fairtrade‐Town‐Steuerungsgruppe Elmshorn und als Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins und Weltladen TOP 21 in Elmshorn tätig. „Trotz aller Rückschritte auf politischer Ebene und einer Rückkehr zu Diktaturen gibt es auch Erfolge, die motivieren“, sagt Röhl.

So sei die Kinderarbeit weltweit von 250 Millionen auf 150 Millionen betroffener Minderjähriger zurückgegangen. Röhl bezieht sich dabei auf Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Ein positives Beispiel sei etwa Äthiopien. „Dessen Ministerpräsident Abiy Ahmed Ali erhält Friedensnobelpreis für seine Entspannungspolitik gegenüber dem jahrelang verfeindeten Nachbarland Eritrea.“

In Elmshorn wiederum hat alles mit einer Arbeitsgemeinschaft an der Schule begonnen, die von Röhl unterstützt wurde. Die Schüler verteilten bei einem Sportfest fair gehandelte Bananen, Fairtrade-Rosen aus Kenia zum Internationalen Frauentag in der Innenstadt und gründeten an der Schule einen Weltladen. Dort bieten sie menschenwürdig produzierte Schokolade, Orangensaft und andere Produkte an. Auch bei Schulveranstaltungen werden die Produkte verkauft. Mit dem Projekt soll bei Schülern ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung gefördert werden. Ziel ist auch die Vernetzung und der Austausch mit anderen aktiven Fairtrade-Schulen.

Die EBS ist die 19. Fairtrade-Schule in Schleswig-Holstein und die dritte im Kreis Pinneberg, die sich mit diesem Titel schmücken darf. Die erste war das Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen, gefolgt von der Johann-Comenius-Schule in Pinneberg vor zwei Jahren. In Deutschland gibt es mehr als 670 Fairtrade-Schulen seit dem Kampagnenstart im Jahr 2012. Die Erich Kästner Gemeinschaftsschule befindet sich im Bewerbungsverfahren um den Titel. Schüler betreiben dort einen Weltladen.

Für den Titel „Fairtrade-School“ müssen fünf Kriterien erfüllt werden. Es muss ein Schulteam gegründet werden. Dieses Team besteht aus Schülern, Lehrern und Eltern. Das Team bespricht bei regelmäßigen Treffen die Aktivitäten rund um den fairen Handel an der Schule. Der zweite Schritt ist der Fairtrade-Kompass – ein Schriftstück, das zusammenfassen soll, in welche Richtung sich der faire Handel an der Schule in den nächsten zwei Jahren entwickeln soll. Der dritte Schritt ist der Verzehr und Verkauf fair gehandelter Produkte an der Schule. Beim Kriterium vier geht es darum, den fairen Handel in den Unterricht mit aufzunehmen und sich dort intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im fünften Schritt geht es um Schulaktionen zum fairen Handel, die so viele Menschen wie möglich an der Schule und im Schulumfeld erreichen sollen. Mindestens einmal im Schuljahr muss eine Aktion zum fairen Handel stattfinden und über diese in einem Blog berichtet werden.

Röhl startete 2013 das Projekt „Fair macht Schule“. Er unterstützt Schulen dabei, den fairen Handel stärker in den Fokus zu rücken, zum Beispiel durch eine Bewerbung als Fairtrade-School, die Einrichtung eines Schüler-Weltladens oder das Einladen von Referenten aus der Dritten Welt. Gefördert wird das Projekt von der Bingo-Umweltlotterie und Brot für die Welt. Für seine ehrenamtliche Jugendarbeit an Schulen ist Röhl mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Der Verein „Zukunftsfähiges Schleswig-Holstein – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ hat ihn 2015 mit dem Projekt „Fair macht Schule“ aus 20 Bewerbungen ausgewählt. Das Projekt wurde zudem 2014 durch die Unesco-Kommission zum vierten Mal als „Offizielles Projekt der UN Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet – als einziges Projekt in Schleswig-Holstein.

Auch außerhalb von Schulen zieht der faire Handel in Elmshorn immer weitere Kreise. Die Stadt selbst trägt seit September 2017 den Titel Fairtrade-Town. Die Auszeichnung ist das Ergebnis des jahrelangen Engagements vieler lokaler Akteure wie dem Weltladen TOP 21. Fairtrade-Town bedeutet unter anderem, dass ein Mindestmaß an fairen Produkten erhältlich ist, die auch in öffentlichen Einrichtungen verwendet werden. Außerdem verpflichtet sich die Stadt Elmshorn zur Unterstützung des fairen Handels. Die Stadt befindet sich in der Wiederbewerbung, denn der Titel muss alle zwei Jahre erneuert werden.

Als eine der ersten privaten Hochschulen in Deutschland wurde die Nordakademie am 10. September 2018 offiziell mit dem Titel Fairtrade‐University ausgezeichnet. Damit bestätigt der Verein TransFair, dass sich die Nordakademie gezielt für die Verbesserung der Lebens‐ und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern und Arbeitenden etwa im Anbau von Kaffee, Kakao oder Zuckerrohr einsetzt. Die Hochschule hat zudem eine eigene Professor für Nachhaltigkeitsmanagement eingerichtet.