Pinneberg. Ob sich die Ratsmitglieder der Stadt Pinneberg bei ihren ersten Versammlungen im kommenden Jahr auf die Worte besinnen werden, mit denen Natalina di Racca-Boenigk das Plenum zum Abschluss der letzten Tagung dieses Gremiums in 2019 in die Feiertage entlassen hat? „Ich wünsche mir mehr Respekt im Umgang miteinander“, so die eindringliche Bitte der Bürgervorsteherin und Versammlungsleiterin an die Ratsmitglieder.

Die Umsetzung dieses verständlichen Wunsches scheint jedoch nicht die leichteste aller Aufgaben zu werden, wenn sich die Ratsmitglieder im kommenden Jahr zusammenfinden, um neben den vielen weiteren Ratsaufgaben Ende Februar einen ersten Nachtrag zum Haushaltsplan 2020 zu beschließen. Den hat das Plenum mit 30 Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme scheinbar einmütig als Übergangshaushalt gebilligt, der mit einem Fehlbetrag von 2.114.000 Euro schließt.

VfL Pinneberg kann kann Kunstrasen bauen

Die Erhöhung um 632.000 Euro gegenüber dem 2. Nachtrag 2019 sei „dringend erforderlichen Schulbaumaßnahmen und dem Zuschuss zum Kunstrasenbau des VfL Pinneberg“ geschuldet, wie Bernd Früchtnicht (CDU) in einer Rede zusammenfasste und alle Ratsmitglieder zur Einheit in der Haushaltsfrage aufforderte. Auch für die SPD machte Fraktionschefin Angela Traboldt klar, dass man den Weg mitgehe; es bleibe nichts anderes übrig, um 2020 funktionsfähig zu sein. Aber die SPD werde ab Januar 2020 weitere Fragen stellen.

Detailfragen gab es einige vor der Abstimmung. SPD, Grüne und Unabhängige machten klar, dass sie in den im Haushaltsentwurf aufgeführten Investitionsbeiträgen sowie Finanzierungs- und Folgekosten laufender Projekte wie der Westumgehung nicht das Ende der Fahnenstange sähen. Zu viele offene Fragen für Manfred Stache (Grüne & Unabhängige), der mit Nein stimmte: „Dieser Haushalt 2020 ist nicht nachhaltig.“