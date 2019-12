Pinneberg. Trotz der Baustelle vor der Tür ist Anke Marckmann mit dem Geschäftsjahr 2019 zufrieden. 6000 bis 7000 Kunden suchten in diesem Jahr den Bücherwurm in der Pinneberger Innenstadt auf. Online-Handel und E-Books hätten in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Viele Kunden bestellten online und holten die Ware dann im Laden ab. Sie wird aber auch kostenfrei nach Hause geliefert. So sei der Onlinehandel Ergänzung und nicht Konkurrenz.

Lesungen, Events, Autorentreffen – es gibt einige Ideen, mit denen kleine Buchhandlungen wie der Bücherwurm versuchen, Kunden zu locken. Offenbar erfolgreich. Nach schwächeren Jahren geht es dem Buchhandel jetzt wieder etwas besser.

Leichter Anstieg bei Umsatz

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Nord, berichtet, dass die Umsätze wieder leicht ansteigen. „Bei uns hat sich das etwas relativiert, da seit Juni der Rathausmarkt umgebaut wurde und dadurch kostenfreie Parkplätze wegfielen“, sagt Marckmann, die gemeinsam mit Antje Schirmer die Buchhandlung führt.

Einige Kunden ärgerten sich, wenn sie für das Parken einen Euro zahlen müssten. Ganz nachvollziehen kann Anke Marckmann das nicht. „Wir und auch andere Einzelhändler in Pinneberg erstatten unseren Kunden 50 Cent bei jedem Einkauf im Wert von mindestens 25 Euro. Da kann man sogar Plus machen.“ Grundsätzlich stelle sie fest: „Wer liest, der liest.“ Heißt, den vielbeschrienen Untergang des Buches kann sie nicht ausmachen. Im Gegenteil, Hardcover, ein Zeichen für Wertigkeit, seien wieder mehr gefragt. Für 2020 erhofft sich Marckmann eine weitere Belebung der Innenstadt am Sonnabend, wenn der Wochenmarkt im Januar auf den Drosteiplatz verlegt wird.

Drei Buchtipps für den Gabentisch

Den Bücherwurm gibt es mittlerweile seit mehr als 70 Jahren. Traute Roder, die in den letzten Kriegsjahren aus Danzig nach Pinneberg geflüchtet war, gründete 1947 den Bücherwurm zunächst als Leihbücherei. Im Tausch gegen Gemüsesaat erhielt sie Buchspenden von den Pinnebergern. Zusammen mit ihren eigenen Büchern hatte Roder einen Grundbestand von 500 Titeln, die sie in der Dingstätte 17 auf 13 Quadratmetern anbot.

Mehrere Male zog das Geschäft innerhalb der Dingstätte um. Der vorerst letzte Umzug erfolgte 1995. Am 11. Mai wurde die Buchhandlung in der Dingstätte 24 neu eröffnet. Auf 300 Quadratmeter Fläche bietet der Bücherwurm seither ein umfassendes Sortiment mit dem Schwerpunkt auf Belletristik im Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendliteratur und Ratgebern an. Aktuell besteht das Bücherwurm-Team aus acht Mitarbeiterinnen und wird seit 2009 von Antje Schirmer und Anke Marckmann geführt.

Autor mit feingeistigem Wortwitz

Wer noch ein Buch zum Verschenken zu Weihnachten sucht – Anke Marckmann kann auf Anhieb drei Favoriten nennen: Sasa Stanisics „Herkunft“, Gewinner des Deutschen Buchpreis 2019, ist ein autobiografisches über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren zu werden. Es geht um Heimat, Familie, Sprache, Fremdsein, Vorurteile gegen Migranten, Altwerden. „Seine Eltern sind in den 70ern aus Jugoslawien nach Deutschland geflohen. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt auf dem Bau und in der Wäscherei, obwohl sie studiert haben.

Später werden sie ausgewiesen und gehen in die USA, wo sie in ihren Berufen arbeiten dürfen. Ihr Sohn bleibt mit einem Studentenvisum in Deutschland.“ Marckmann hat den Autoren, der in Hamburg lebt, bei der Langen Nacht der Literatur im September erlebt und ist begeistert von seinem feingeistigen Wortwitz. Dieser findet auch im Buch Niederschlag. „Es liest sich flott weg.“ Wer es spannend mag, dem empfiehlt Marckmann den Thriller „Schlüssel 17“ von Marc Raabe. Daumen hoch auch für den Roman „Blackbird“ von Matthias Brandt.