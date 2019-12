Elmshorn. Die Eisenbahnunterführung an der Geschwister-Scholl-Straße gilt in Elmshorn als Nadelöhr. Anfang nächsten Jahres wird der Tunnel für zwei Monate gesperrt. Der Grund: Die lang erwartete Höhenwarnanlage wird endlich montiert. Die Stadt Elmshorn sowie ihre Partner von der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KVIP) und SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft haben am Montag die detaillierten Pläne für die Höhenwarnanlage und deren Auswirkungen auf den Bus- und übrigen Straßenverkehr vorstellt.

„Angestrebter Baustart für das Vorhaben ist der 7. Januar 2020, sodass Konflikte mit anderen Großbaustellen ausgeschlossen sind“, sagt Lars Bredemeier, Zweiter Stadtrat. Es gebe keine Alternative zu einer Vollsperrung. Die Maßnahme soll weiteren Unfällen mit Lkw und daraus resultierenden Schäden an der Brücke vorbeugen. Während der Installation sind wegen der Vollsperrung der Fahrbahn auch Änderungen an den Busfahrplänen unvermeidbar.

Insgesamt sind täglich 16 Busse im Stadtgebiet unterwegs, fahren im 15- und 30-Minuten-Takt. Etwa zwei Millionen Menschen nutzen sie jährlich. Fünf Buslinien sind von der Sperrung am Bahnhof betroffen: 6500, 6501, 6502, 6503 und 6504. Die KVIP ist seit zwei Jahren Betreiber des Elmshorner Stadtverkehrs. „Wir werden versuchen, möglichst viele Anschlüsse an die Bahn beizubehalten.“, sagt Jessica Bruns, Betriebsleiterin der KVIP. „Teilweise werden die Linien getrennt und fahren auf beiden Seiten des Bahnhofs, sodass Fahrgäste zu Fuß auf die andere Seite des Bahnhofs gehen müssen.“

Am 6. November 2018 rammt ein Lkw-Fahrer die Brücke, dabei reißt der Aufbau ein.

Foto: Bundespolizei

Während die Linien 6501 über die Ost-West-Brücke umgeleitet wird, betrifft die Teilung in zwei Strecken die Linien 6500, 6502 und 6504. Auf der Ostseite halten die Busse in und aus Richtung Kaltenweide und Berufsschule/Langelohe an der Ersatzhaltestelle Bahnhof Elmshorn/Panjestraße in Höhe der Einmündung Jürgenstraße, sozusagen neben dem AKN-Gleis 1a. Auf der Westseite halten 6500 und 6504 an der Holstenstraße statt am Holstenplatz. Die Linie 6502 von und zur Waldorfschule hält an der Ersatzhaltestelle Bahnhof Elmshorn/Berliner Straße am Ostende des Probstendamms.

Der Westteil der Linie 6500 von/nach Raa-Besenbek wird während der Bauarbeiten über die Schulstraße geführt, die Haltestelle Wedenkamp (CCE) kann temporär nicht bedient werden. Stadtauswärts wird als Ersatz für die Haltestelle Probstendamm zentrumsnah in Höhe Peterstraße ein Halt geschaffen.

Bahnverkehr oft lahmgelegt, weil Lkw im Tunnel stecken

Größere Abweichungen der Abfahrtszeiten sind abends erforderlich. Beide 6500-Linienteile zwischen Bahnhof Elmshorn (Holstenstraße) und Raa-Besenbek sowie Bahnhof Elmshorn (Panjestraße) und Kölln-Reisiek fahren etwa 25 bis 30 Minuten früher ab. Die Linien 6506, 185 und 489 bleiben unverändert.

Immer wieder sind in der Vergangenheit Lkw an den Stahlträgern der Brücke am Elmshorner Bahnhof steckengeblieben. Dabei weist auf beiden Seiten der Brücke ein großes Schild auf die maximale Durchfahrtshöhe von 2,40 Meter hin. Doch einige Fahrer scheinen die Höhe ihres Fahrzeuges nicht zu kennen. Kracht es, muss mindestens ein Gleis gesperrt werden, Züge verspäten sich oder fallen aus. Schäden an der Brücke entstanden bislang nicht. Doch der Bahnverkehr von Hamburg Richtung Sylt, Kiel, Flensburg und Dänemark ist oft lahmgelegt, denn ein Statiker der Bahn muss die Stabilität der Brücke jedes Mal untersuchen, ehe er sie wieder freigibt. Das kann gern ein bis drei Stunden dauern. Für den Lkw-Fahrer kann das teuer werden, denn die Bahn erstattet Anzeige und holt sich auch Regressforderungen der Bahnkunden, die noch bis ein Jahr nach dem Vorfall gestellt werden können, vom Fahrer wieder.

Die Deutsche Bahn und die Stadt Elmshorn haben sich auf den Bau einer Höhenwarnanlage verständigt. Die Brücke und der darunter liegende Trog befinden sich im Besitz der Bahn, die Straße gehört wiederum der Stadt. Die Kosten von rund 150.000 Euro teilen sich beide. Und nun soll es eben losgehen. Allein sechs Monate hat es gedauert, um die richtigen Standorte für die Anlage zu finden. „Der Bahnhof ist Kampfmittelverdachtsfläche“, erklärt Lars Bredemeier. Eine Tatsache, die umfangreiche Bodenuntersuchungen nach sich zieht.

Das Modell, für das sich beide Seiten entschieden haben, ist eine an Ketten aufgehängte Höhenwarntafel, die die Fahrbahn überspannt und auf beiden Seiten der Brücke platziert werden soll. Auf diese Weise würde ein Lkw mit zu großer Höhe zunächst die Tafel rammen, und der Fahrer würde im optimalen Fall darauf aufmerksam werden, dass es für die Brücke nicht reichen wird. Die Höhenwarntafel klappt bei Berührung hoch, sodass keine bis maximal geringe Schäden an den Fahrzeugen entstehen. Eine Höhenwarnanlage wie am Elbtunnel mit Ampelfunktion kam auch aus Kostengründen nicht in Frage.

Die Polizei Elmshorn hat alle Unfälle an dieser Stelle erfasst, unterscheidet aber nicht näher, ob es sich um festgefahrene Lkw oder andere Unfälle handelt. In diesem Jahr waren es demnach bereits acht, 2018 weist die Statistik acht, 2017 fünf und 2016 acht Unfalle aus.

Detaillierte Fahrpläne von Donnerstag an online auf www.elmshorn.de, www.kvip.de sowie www.hvv.de.