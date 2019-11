Uetersen/Kiel. Eine Anregung aus dem Kreis Pinneberg könnte für eine Veränderung im ganzen Land Schleswig-Holstein sorgen. Denn nachdem eine Mutter aus Uetersen den Bildungsausschuss des Landtags in einem Brief darum gebeten hatte, über den Einschulungstermin von Grundschulen nachzudenken, beschäftigt sich das Gremium nun am morgigen Donnerstag auf Antrag der SPD mit dem Thema. „Ergebnisoffen“, wie es heißt.

Bislang wird in Schleswig-Holstein üblicherweise am Mittwoch eingeschult – im Unterschied zu anderen Bundesländern. Deshalb wolle die SPD nun auf „Wunsch vieler Eltern“ die Debatte anstoßen, aus den Einschulungen ein Familienfest am Wochenende zu machen. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir dazu eine schriftliche Anhörung machen, um die Positionen von Eltern, Lehrkräften und anderen Betroffenen zu erfahren“, sagt der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Eine Einschulung der Erstklässler am letzten Sonnabend der Ferien würde jedoch die Ferien der Lehrer verkürzen. Bei einer Einschulung am ersten Sonnabend nach den Ferien gingen zwei Unterrichtstage verloren. Im August hatte im Land für 22.400 Erstklässler der Schulalltag begonnen.