Rellingen/Pinneberg. Glück im Unglück hatten am Sonntag ein Motorradfahrer (42) und seine zwölfjährige Tochter, die hinter ihrem Vater auf der Yamaha saß. Ein Autofahrerin hatte die Maschine beim Abbiegen übersehen und das Motorrad regelrecht auf die Motorhaube aufgeladen. Vater und Tochter, die wie die Verursacherin aus Pinneberg stammen, flogen einige Meter durch die Luft und schlugen auf dem Asphalt auf.

Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in das UKE. Die Verursacherin, eine 47 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat, erlitt einen Schock. Sie kam ebenfalls mit einem Rettungswagen in das Klinikum Elmshorn. Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben um kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Eichenstraße/Lindenhof.

Die 47-Jährige war mit ihrem Wagen von Pinneberg kommend in Richtung Rellingen unterwegs und wollte nach links auf das Gelände des Baustoffhandels Hass + Hatje abbiegen. Der Yamaha-Fahrer kam von der A 23. Er war in Richtung der Kreisstadt unterwegs und konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Rellinger Feuerwehr streute Betriebsstoffe ab, die Kreuzung blieb länger gesperrt.