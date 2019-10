Schenefeld. Mathias Schmitz (Grüne) war auch einen Tag nach der Sitzung von Donnerstagabend noch auf der Zinne. „Bisher war meine Fraktion ein verlässlicher Partner in der Kommunalpolitik. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass es auch so bleibt“, sagt der Fraktionschef. Einfach dürfte das nicht werden, hat Schmitz doch ein Problem in den eigenen Reihen. Ausgerechnet sein Fraktionskollege Herbert van Gerpen stimmte im Stadtentwicklungsausschuss gegen einen gemeinsamen Antrag von Grünen und SPD, der dank des Abweichlers mit fünf gegen sechs Stimmen baden ging. CDU, OfS und BfB waren ebenfalls geschlossen dagegen.

Die Initiatoren wollten das Ingenieurbüro Dänekamp & Partner, das derzeit ein Verkehrsentwicklungskonzept für die Stadt erstellt, mit einer weiteren Untersuchung beauftragen. So sollten die Experten prüfen, ob die LSE-Brücke am Mühlendamm durch eine ebenerdige Anbindung an die Schnellstraße ersetzt werden könnte. „Wir hätten uns dadurch eine Entlastung des Dorfs vom Verkehr erhofft“, sagt Schmitz.

Seit Jahren werde versucht, den aus der Blankeneser Chaussee kommenden Verkehr, der entweder über die LSE in Richtung Hamburg oder Richtung Halstenbek zur A 23 abfließt, aus dem Dorf herauszuhalten. „Unser Vorschlag war, die Autos über den Osterbrooksweg in Richtung der LSE abzuleiten. Doch da stellt sich der für die LSE zuständige Landesbetrieb quer“, so der Fraktionschef weiter. Im Fall einer Anbindung des Mühlendamms an die Schnellstraße würde dieser Verkehr geradeaus über die Kreuzung Blankeneser Chaussee/Hauptstraße geleitet werden und das Dorf nicht mehr durchqueren.

Doch das kommt nun nicht – dank van Gerpen. „Ich halte diese Idee für eine absolute Verschlechterung der Verkehrssituation“, sagte der Abweichler auf Abendblatt-Anfrage. Laut van Gerpen, der auch dem Arbeitskreis Verkehr vorsteht, sei dieser Vorschlag schon in den 90er-Jahren diskutiert und verworfen worden. „Wir im Arbeitskreis haben dazu einen Verkehrsexperten befragt, der uns gesagt hat, dass wir uns bei einer solchen Lösung zusätzlichen Verkehr einhandeln würden.“ Zudem leide die Schulwegsicherheit für die Nutzer des Schulzentrums, wenn sie die LSE überqueren müssten. „Eine Brücke stellt immer die sicherste Querung dar.“

Während Schmitz nach dem Knock-out aus den eigenen Reihen angefressen ist und die Sache intern klären will, kann van Gerpen die Aufregung nicht verstehen. „Ich habe schon in der Fraktion dagegen gestimmt, insofern kann Herr Schmitz nicht überrascht sein.“