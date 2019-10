Quickborn. Es sollte ein „lebensbejahender Ratgeber“ werden. „Ich wollte ein Buch schreiben, das anderen Menschen Mut macht und nicht eines, das eine Jammer-Geschichte erzählt“, sagt Kristin Geisler. Das ist der jungen Autorin aus Quickborn gelungen. Auf 238 lesenswerten Seiten beschreibt sie, wie sie damit fertig geworden ist, im Alter von 28 Jahren die Diagnose zu bekommen, unheilbar krank zu sein und durch anhaltenden Muskelschwund immer schwächer zu werden. Dabei wirkt sie stark, wie sie einem im Rollstuhl gegenüber sitzt und sagt, das Aufschreiben ihrer Lebensgeschichte habe ihr geholfen, die Krankheit anzunehmen und ihr Leben zu meistern.

Dabei hätte Kristin Geisler genügend Gründe gehabt, an ihrem Schicksal zu verzweifeln. 2012 wird ihre Tochter Annabell geboren, dann geht es Schlag auf Schlag: 2013 erfährt sie, dass sie an der unheilbaren Erbkrankheit „Progressive Muskeldystrophie“ leidet, an der bereits ihre Mutter litt. Sie weiß erst gar nicht, wie sie damit umgehen soll, welche Konsequenzen es für sie und ihre kleine Familie haben wird. Dann trennt sich plötzlich ihr Lebensgefährte und Vater ihrer Tochter von ihr und sie muss sich von jetzt auf gleich eine neue Wohnung suchen. Und 2016 stirbt ihre Mutter. Schicksalsschläge, die sie in der Geballtheit fast aus der Bahn geworfen hätten. „Der Alptraum schien nicht aufzuhören.“

Doch statt aufzugeben, nahm sie ihr Schicksal in die Hand und fing an zu schreiben. „Ich wollte mein Leben sortieren, indem ich es aufschreibe“, erklärt sie. Die Zeit dazu hatte sie dann auch, als sie 2017 ihre Arbeit bei der Postbank in Hamburg wegen ihrer Krankheit aufgeben musste. „Ich habe das ganze Jahr 2018 hindurch geschrieben.“ Den Jahrhundertsommer nutzend, saß sie oft auf ihrer kleinen Terrasse und ließ ihre Gedanken frei schweifen, während die kleine Annabell in Haus und Garten spielte.

Erst kam die Akzeptanz, dann die Lebensfreude

Ihre erste Erkenntnis war befreiend. „Ich lernte, die Krankheit anzunehmen, mich selbst zu lieben, zu akzeptieren, dass ich künftig mein Leben lang im Rollstuhl sitzen werde.“ Daraus sei schnell eine Art „Dankbarkeit“ entstanden, weniger auf die Schicksalsschläge zu achten als auf die Dinge, die sich positiv für sie entwickelten. Sie konnte sich jetzt darüber freuen, dass sie und ihre gesunde Tochter von ihrer kleinen Rente leben könnten, dass die Krankenkasse E-Rollstuhl und Reha-Maßnahmen übernahmen, dass sie relativ schnell eine schöne, weitgehend barrierefreie Wohnung gefunden hat. „Ich habe gelernt, auch auf kleine Dinge im Leben zu achten und sie zu schätzen“, sagt sie. „Bei schönem Wetter gehe ich heute ein Eis essen und genieße den Augenblick.“

In ihrem Buch, das sie „Dein Neuanfang“ genannt und im Eigenverlag herausgegeben hat, ist diese Erfahrung ihr erstes Kapitel. Eine Psychologin in der Reha-Klinik rät ihr 2013, auf sich selbst zu achten. Mit Hilfe der sogenannten Rosinen-Meditation von Maren Schneider gelingt es ihr, das Essen mit allen Sinnen zu erfassen und zu genießen. Sie überträgt dieses schöne Gefühl, das Körper und Geist in einen Zustand des Wohlbefindens versetzt, in ihren Alltag. So könne sie beim Baden im Sommer im Quickborner Freibad völlig abschalten und sich nur auf die unterschiedlichen Geräusche und Gerüche konzentrieren.

Das Konzept überträgt sie auf alles. „Achtsamkeit lohnt sich nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Nacht.“ Ihr persönliches Fazit: „Der Sex wird besser als je zuvor“, habe sie entdeckt, indem sie sich beim Liebesspiel voll und ganz auf die kleinsten Berührungen auf der Haut einlassen und so in intensive Energie habe steuern können.

Kristin Geisler nimmt kein Blatt vor den Mund, erzählt von ihren intimsten Gedanken und Erfahrungen. Wie schwer es ihr gefallen sei, das ihr durch Krankheit und Berufsausscheiden aufgezwungene Nichtstun zu akzeptieren. „Ich habe spätestens nach einem halben Tag das Gefühl, nicht mehr zu gammeln, sondern zu vergammeln“, schreibt sie. Die Kapitel hat sie in kleine, tagebuchartige Einträge nach dem Alphabet gegliedert. Von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zufriedenheit erfährt der Leser in 80 kurzen Geschichten und Gedankengängen, was sie bewegt, wie sie empfindet, warum ihr das geholfen hat.

Ihr Buch, aus dem sie jetzt in der Quickborner Stadtbücherei lesen wird, sei nicht nur für kranke Menschen gedacht, um ihnen zu helfen, ihr schweres Schicksal besser zu meistern. „Das kann jeder lesen“, glaubt Geisler. Insbesondere ihre Erfahrung, dass es jedem helfe, höflich und freundlich zu anderen Menschen zu sein, weil die einem dann wohlgesonnener seien. So wie die nette Dame vom Amt, als sie vor zwei Jahren wegen ihrer Krankheit ihren Führerschein neu machen musste. Blut und Wasser habe sie in der Fahrschule geschwitzt. Aber mit einem freundlichen Lächeln lasse sich Vieles erreichen.

Lesung: Kristin Geisler liest aus: „Dein Neuanfang - wie du trotz unheilbarer Krankheit dein Leben meisterst“, Bücherei Quickborn, Forum, Dienstag, 22. Oktober, 19 Uhr. Eintritt: 5 Euro.