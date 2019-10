Tornesch. Der Fall ist mysteriös. Die Polizei sucht den 51 Jahre alten Arndt Beckmann aus Tornesch, der seit vorigem Donnerstag spurlos verschwunden ist. „Wir haben keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten“, so Polizeisprecher Steffen Büntjen. Zudem gebe es für die Beamten keinerlei Anhaltspunkte, warum sich der als sehr zuverlässig geltende Mann nicht mehr bei seinen Verwandten meldet.

Bereits am Freitagabend hatte die Tochter des Torneschers über das soziale Netzwerk Facebook eine Suchmeldung nach ihrem Vater abgesetzt. Die Polizei startete am Montagnachmittag die öffentliche Fahndung und machte ein Foto des Vermissten öffentlich. Arndt Beckmann wurde zuletzt gegen 9 Uhr am Donnerstag Zuhause gesehen. Er ist vermutlich mit einem weißen VW Touran unterwegs. Es handelt sich um einen Firmenwagen von Siemens, der auch als solcher gekennzeichnet ist und das Kennzeichen PI - BD 651 trägt.

Der Tornescher ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, leicht korpulent und hat rotblonde Haare. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einer schwarzen Fleecejacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Laut einer Handyortung war sein Mobiltelefon zuletzt am Donnerstagabend im Bereich Bark/Todesfelde eingeloggt, was zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg liegt. Eine erste Suche der Polizei in diesem Bereich blieb erfolglos. Hinweise unter 110 oder 04101/20 20.