Pinneberg. Die Staatsanwaltschaft in Itzehoe hat Anklage gegen den Pinneberger Henning von S. erhoben. „Dem Beschuldigten wird in sieben Fällen üble Nachrede und Beleidigung einer Person des öffentlichen Lebens vorgeworfen“, bestätigt Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Bei dem Opfer handele es sich um Oliver Stolz, den Landrat des Kreises Pinneberg.

Gegen den Verwaltungschef und mehrere seiner Mitarbeiter führt Henning von S., selbst ernannter Reichs- und Wutbürger sowie Anhänger umstrittener alternativer Heilmethoden, seit Jahren unbeirrt einen Privatkrieg. Auch zwei Prozesse gegen ihn vor dem Amtsgericht Pinneberg blieben ohne Wirkung.

Der Pinneberger macht Stolz für die Beschlagnahme von 114 Gewehren, Faustfeuerwaffen und 71.000 Schuss Munition verantwortlich. Am 16. Februar 2017 durchsuchte ein Großaufgebot der Polizei das Wohnhaus des Mannes an der Mühlenstraße, nachdem ihm die Kreisverwaltung zuvor alle waffenrechtlichen Erlaubnisse entzogen hatte, weil sie an seiner Zuverlässigkeit zweifelte. Von S. legte erfolglos Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht ein. Am 15. August 2016 wurde die Entziehung rechtskräftig. Der Pinneberger weigerte sich jedoch, das Waffenarsenal herauszugeben, sodass schließlich die Polizei anrücken musste.

Seitdem schießt Henning von S. aus allen Rohren – zumindest verbal. Er bezeichnete den Landrat im Internet und in Schreiben an Justiz und Polizei als „Filz-Landrat“ oder „Doof-Landrat“. Der klagte vor dem Amtsgericht erfolgreich auf Unterlassung und Löschung aus dem Internet. Teile der Schmähungen sind jedoch noch dort zu finden. Von S. behauptete vor Gericht, es liege nicht in seiner Macht, die von ihm verfassten Schimpftiraden aus dem Internet entfernen zu lassen.

Pinneberger verteilte Flyer in der Fußgängerzone

Und der Pinneberger hängte nicht nur Plakate beleidigenden Inhalts an den Zaun vor seinem Haus. Er tourte auch fleißig durch die Städte und Gemeinden des Kreises und warf Handzettel, auf denen der Landrat verunglimpft wird, in Briefkästen ein. „Laut Anklage soll er auch in der Fußgängerzone Flyer verteilt haben, auf denen der Landrat auf eine Stufe mit Gesetzesbrechern gestellt worden ist“, so der Oberstaatsanwalt weiter. Die sieben angeklagten Fälle stammen laut Müller-Rakow noch aus dem vergangenen Jahr.

Sie spielten noch keine Rolle, als sich der damals 63-jährige Pinneberger im November 2018 schon einmal als Angeklagter vor dem Pinneberger Schöffengericht verantworten musste. Damals erkannten die Richter wegen unerlaubten Waffenbesitzes, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte bei der Razzia in seinem Haus und Beleidigung des Landrats Oliver Stolz auf eine Haftstrafe von 19 Monaten, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Gegen das Urteil hat von S. Berufung eingelegt, sodass sich die Kleine Strafkammer des Landgerichts Itzehoe erneut mit den Vorwürfen befassen muss. Einen Termin gibt es noch nicht. Die neuerliche Anklage, die im wesentlichen auf mehreren Strafanzeigen des Hauptausschusses des Kreistages beruht, wird zunächst wiederum vor dem Amtsgericht der Kreisstadt verhandelt. Auch für dieses Verfahren gibt es noch keinen Termin.

Und auch in diesem Fall hat der Pinneberger im Falle einer Verurteilung die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, sodass es wiederum zu einer Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Itzehoe kommen kann. Am Ende könnte jedoch wiederum eine Haftstrafe stehen – diesmal eventuell ohne Bewährung.