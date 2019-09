Wedel. Er ist als Profiler einem breiten Publikum durch Auftritte zu aktuellen Fällen in Talk-Shows und Nachrichtensendungen bekannt. Axel Petermann leitete die Bremer Mordkommission. Seine Sachbücher und Romane wurden Bestseller. Jetzt stellt er auf Einladung des Kulturforums Wedel am Sonntag, 13. Oktober, von 20 Uhr an im Theater Wedel seinen zweiten True-Crime-Thriller „Die Diagramme des Todes“ vor, den er wieder zusammen mit Co-Autor Claus Cornelius Fischer (Drehbuchautor und Romancier, freier Journalist unter anderem für „Die Welt“ und „Die Zeit“) geschrieben hat.

Axel Petermann, der Spezialist für ungeklärte Mordfälle, liest und gibt spannende Einblicke in seine Ermittlertätigkeit. In seinem zweiten True-Crime-Fall bekommt es Hauptkommissar Kiefer Larsen mit einem perfiden Serienmörder zu tun, der das Morden zur Kunst erhoben hat. Petermann ging ursprünglich nur auf Zeit und als Ersatz für den Wehrdienst zur Polizei – es wurden mehr als 40 Jahre bis zur Pensionierung. Nach der klassischen Ausbildung war er von 1975 bis 2014 Angehöriger der Kriminalpolizei und später Mordkommissionsleiter und stellvertretender Leiter im Kommissariat für Gewaltverbrechen.

Insgesamt bearbeitete er mehr als 1000 Fälle des unnatürlichen Todes und leitete die Ermittlungen bei Tötungsdelikten. 1999 begann er mit dem Aufbau der Dienststelle Operative Fallanalyse, deren Leiter er bis zu seiner Pensionierung war. Er vertritt den interdisziplinären kriminalistischen Ansatz des Profilings, wonach der Schlüssel zur Klärung eines Tötungsdeliktes durch die Interpretation der Spuren am Tatort, der Rekonstruktion des Tatgeschehens sowie der Analyse der Opferpersönlichkeit zu finden ist. Da die Auswahl des Opfers und die Tatortspuren auf Entscheidungen des Täters basieren, wird dadurch das Motiv der Tat deutlich und lässt so Rückschlüsse auf sein Profil zu.

Seit 2000 ist er ständiger Berater des Bremer „Tatorts“ und unterstützt Autoren mit kriminalistischen Überlegungen bei ihren Publikationen. Weiterhin lehrt er als Dozent für Kriminalistik an der Hochschule Mittweida, zuvor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Bremen. 2005 war er Mitbegründer des Interdisziplinären Forums Forensik (iFF), ein Zusammenschluss von Fachleuten zur Förderung der Kommunikation zwischen den forensischen Wissenschaftlern und der Praxis sowie zur Interpretation von Täterverhalten.

Seit 2016 ist er Moderator und Fallanalytiker der Sendung „Autopsie – Der Profiler“ und ist als kriminalistischer Fachberater verschiedener Dokumentar- und Nachrichtensendungen geschätzt. Auch nach seiner Pensionierung beschäftigt er sich im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit der Aufklärung bislang ungelöster Kriminalfälle.

Lesung und Gespräch: So 13.10., 20 Uhr, Theater Wedel, Rosengarten 9, 10/8 Euro, 0152/56 37 05 87, www.kulturforum-wedel.de