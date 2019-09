Schenefeld. Zum Auftakt der Spielzeit im Forum Schenefeld gastiert das Hamburger Ohnsorg Theater mit dem Lustspiel von Wilfried Wroost „En Mann mit Charakter“. Die Hauptrolle spielt dabei keine geringere als Heidi Mahler, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiern konnte.

Der Abend ist quasi Nostalgie pur. Das Lustspiel wurde im Jahr 1955 uraufgeführt, damals mit Heidi Kabel. Heute, 64 Jahre später, wurde das Stück neu inszeniert, mit Kabels Tochter Heidi Mahler in der Paraderolle ihrer Mutter.

Im Lustspiel geht es um die Familie Hintzpeter, insbesondere um das männliche Familienoberhaupt Heinrich, der mit viel Strenge und Charakterfestigkeit die ganze Familie vermeintlich zusammenhält. Ehrhaftes Verhalten steht für ihn besonders im Fokus. So hat er vor vielen Jahren seine schwangere, sitzengelassene Schwägerin in spe Selma geheiratet und seine Nichte Gisela als sein eigenes Kind großgezogen.

Seinen Bruder hatte es damals, als sich Nachwuchs ankündigte, in die Ferne gezogen. Doch nun kündigt er seinen Besuch aus New York an, um seine ehemalige Geliebte wiederzutreffen und seine Tochter kennenzulernen. Heinrich droht ein Fiasko. Von Selma ist er zwar inzwischen geschieden, doch seine Ziehtochter Gisela weiß nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Außerdem quälen Heinrich die Geldsorgen und so hat er scheinbar zu voreilig seine Tochter einem befreundeten Bäckermeister versprochen. Die will jedoch einen Betriebsprüfer vom Finanzamt heiraten. Die Ereignisse überschlagen sich, doch hinter all dem Durcheinander sitzt die Großmutter Dora Hintzpeter, gespielt von Heidi Mahler, die alle Schnüre in der Hand hat und weiß, wie die dramatischen Handlungsstränge zu entwirren sind.

Dora weiß, wie sie ihren sturköpfigen Sohn zu nehmen hat. Autor Wroost setzt bei der Rolle der Dora auf Schlitzohrigkeit, Schlagfertigkeit und Gefühl, denn Oma ist hier eindeutig die mächtigste Instanz der Familie. Seit 30 Jahren wurde dieses Werk nicht mehr gespielt, doch schon in der letzten Inszenierung in den 1990er-Jahren war Heidi Mahler in der Rolle der Selma zu sehen. 1969, bei der ersten Ohnsorg-Inszenierung, spielte sie noch die Tochter Gisela. Ende August wurde die 75-Jährige mit der Ehrenmitgliedschaft des Ohnsorg-Theaters ausgezeichnet. Sie ist nach ihrer Mutter Heidi Kabel, der Schauspielerin Hilde Sicks, Ex-Wirtschaftssenator und Ohnsorg-Aufsichtsratschef Helmuth Kern und Ex-Intendant Christian Seeler das fünfte Ehrenmitglied.

Theater: Di 15.10., 20 Uhr, Forum Schenefeld, Achter de Weiden 30. Karten ab 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Vorverkauf bei Timmse & die Hörspiele, Hauptstraße 11, Schenefeld. Geöffnet Mo - Fr 9-11/14-18 Uhr, Sa 9-12.30 Uhr