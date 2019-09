Elmshorn. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat Anklage gegen zwei 19 und 25 Jahre alte Männer aus Elmshorn erhoben. Ihnen wird eine gemeinschaftlich begangene Vergewaltigung vorgeworfen. Das Opfer ist eine 19 Jahre alte Frau.

Die Tat spielte sich demnach in den frühen Morgenstunden des 23. Mai in der Wohnung des älteren Angeklagten in der Elmshorner Mühlenstraße ab. Er soll das spätere Opfer kurz nach Mitternacht am Bahnhof der Stadt getroffen haben. Dort wurde offenbar gemeinsam Alkohol konsumiert. Im Anschluss begaben sich beide in die Wohnung des 25-Jährigen, in der sich noch weitere Männer aufhielten.

Dort sollen sich laut Anklage der 25-Jährige und sein sechs Jahre jüngerer Freund an der 19-Jährigen vergangen haben. Sie leistete offenbar heftige Gegenwehr, sodass die aus Afghanistan stammenden Täter flüchteten. Sie wurden später von der Polizei festgenommen. Die Beamten konnten auch einen 28 Jahre alten Mann ermitteln, der ebenfalls an der Tat beteiligt war. Das Verfahren gegen ihn wurde von der Staatsanwaltschaft vorläufig eingestellt, weil der Aufenthalt des Mannes nicht bekannt ist.

Die beiden jetzt angeklagten Männer sitzen seit dem 24. Mai in Untersuchungshaft. Sie warten in zwei verschiedenen Haftanstalten auf ihren Prozess, der vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe stattfinden wird. Einen Termin gibt es noch nicht. Während der jüngere Angeklagter nach dem milderen Jugendstrafrecht verurteilt wird, gilt für seinen älteren Mittäter das Erwachsenenstrafrecht. Es sieht für die angeklagte Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall eine Haftstrafe vor, die nicht unter zwei Jahren liegen darf und damit nicht bewährungsfähig ist.