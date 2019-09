Die Idee: Mehr Hochhäuser für Thesdorf

Pinneberg. Thesdorf gleich Tristesse. Das ist eine Gleichung, die viele aufmachen. Seit Jahren. Versuche, das Areal rund um den S-Bahnhof aufzuwerten und neu zu beleben, scheiterten immer wieder. Jetzt erscheint eine neue Idee am Horizont. Ein modernes Quartier könnte direkt gegenüber von den „Weiße Riesen“ genannten Hochhäusern entstehen. Mit Büros, Gastronomie und womöglich sogar Wohnungen. Dabei soll es ziemlich hoch hinaus gehen. Die Rede ist von bis zu zwölf Geschossen. Befürworter erhoffen sich Arbeitsplätze und zusätzliche Kaufkraft für das von Leerstand geplagte Einkaufszentrum, das diesen Namen schon lange nicht mehr verdient.

Eine auf Wachstum bedachte Supermarktkette soll den Stein ins Rollen gebracht haben. Deren Anfrage für das derzeit als Park-and-ride-Fläche genutzte Grundstück nördlich des Thesdorfer Wegs lief zwar offenkundig ins Leere, weil kein Politiker sich großflächigen Einzelhandel am Standort vorstellen kann. Aber die Idee der vorsprechenden Investoren, das Areal grundsätzlich mal in den Fokus für eine Bebauung zu nehmen, scheint auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein.

Pinnebergs Wirtschaftsförderer Stefan Krappa sieht die Chancen einer weiteren Bebauung.

Foto: Andreas Daebeler / HA

Und das, was da jetzt als Verwaltungsvorlage für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung aufs Tapet gebracht wird, liest sich schon ziemlich durchdacht. So wird Kritikern, die einen Wegfall der Park-and-ride-Plätze fürchten, gleich mal der Wind aus den Segeln genommen. Deren Anzahl soll nämlich erhalten, möglichst gar vergrößert werden. Und die Stadt könnte deren Bewirtschaftung an den künftigen Besitzer abgeben. Mit dem würde dann ein Erbpachtvertrag geschlossen.

Weitere Eckpunkte sind der Bau einer Brücke über den Thesdorfer Weg und eine Staffelung der Neubauten, deren Höhe in Richtung Bahngleise auf besagte zwölf Stockwerke ansteigt. Das höchste Wohnhaus des Kreises Pinneberg ist übrigens gleich gegenüber – es hat 17 Geschosse.

Stefan Krappa steht den Plänen aufgeschlossen gegenüber. Pinnebergs Wirtschaftsförderer bemüht sich seit Jahren, das Einkaufszentrum unter den „Weißen Riesen“ wieder auf Zack zu bringen. Trotz vergleichsweise geringer Ladenmieten bislang ein ziemlich frustrierender Job. „Der Bestand dort ist kaum zu vermitteln, immerhin habe ich gehört, dass jetzt endlich ein Teil der Tiefgarage saniert werden soll“, sagt Krappa. Die ins Auge gefasste Bebauung der Park-and-ride-Fläche gegenüber bezeichnet er als zeitgemäß. „Das Projekt würde zeigen, dass wir die Verkehrswende ernst nehmen. Arbeitsplätze und Wohnungen direkt an den Bahnhöfen – das macht Hamburg schon lange.“ Zudem biete der wachsende Sektor der Dienstleistung Chancen.

Bürgermeisterin: Parkplätze müssen erhalten bleiben

Denkbar sei eine Art Kompetenzzentrum. „Hamburger Unternehmen zahlen bei uns weniger Miete als in der Stadt und müssen ihre Mitarbeiter nicht mehr in die City holen“, sagt Krappa. Der Neubau könne sich befruchtend auf das gesamte Umfeld des S-Bahnhofs Thesdorf auswirken. Aber natürlich müsse auch auf der südlichen Seite des Thesdorfer Wegs endlich investiert werden.

Diese Skizze aus der Beschlussvorlage lässt erahnen, wie die Häuser (bunt) aussehen könnten.

Foto: Klaus Stieghorst / Stadt Pinneberg

Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg sagt auf Abendblatt-Anfrage: „Eine Bebauung des Parkplatzes bedeutet eine große Chance für Thesdorf. Die direkte Anbindung an das S-Bahnnetz bietet die Möglichkeit für Arbeitnehmer wie auch für mögliche Bewohner neuer Wohnungen, mindestens teilweise auf das Auto zu verzichten.“ Wichtig sei, dass Hamburg-Pendler, die derzeit täglich ihre Autos in Thesdorf parken, nicht die Dummen seien. Daher die klare Vorgabe, dass ein Investor die Stellflächen zumindest erhalten müsse. Das müsste angesichts der Baupläne dann wohl unterirdisch oder mittels eines Parkhauses geschehen.

Pinnebergs Bauamtsleiter Klaus Stieghorst wirbt für das Gesamtkonzept. Ziel sei, zusätzliches Gewerbe anzusiedeln, somit nachhaltige Einnahmen für die Stadt zu erzielen und gleichzeitig den Klimaschutz ins Auge zu fassen. „Der geplante Baukörper soll die städtebauliche Situation deutlich aufwerten, und es soll auch eine wesentlich bessere Erreichbarkeit des S-Bahnhofes ermöglicht werden“, so Stieghorst.

Ob die Politiker in Pinneberg bereit sind, diesen Weg mitzugehen, könnte sich schon am kommenden Dienstag zeigen, wenn der Ausschuss für Stadtentwicklung sich erstmals mit den Ideen beschäftigt. Erster Schritt könnte eine europaweite Ausschreibung des Projekts sein.