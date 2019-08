Leiche in der Feldmark bei Appen gefunden

In der Feldmark bei Appen ist am späten Freitagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Identität und Umstand des Todes sind noch unklar.

Appen.. In der Feldmark bei Appen (Kreis Pinneberg) ist am späten Freitagnachmittag eine Leiche gefunden worden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage. Offenbar hat ein Spaziergänger den leblosen Körper um kurz nach halb fünf entdeckt. Um 16.38 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Stichwort: „Technische Hilfe Wasser, Menschenleben in Gefahr.“

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Appen waren bis Einbruch der Dunkelheit mit einem Boot vor Ort. Der Fundort befindet sich am sogenannten Karpfenteich am Schäferhofweg unweit des Schäferhofs, einer Einrichtung der Diakonie. Dort finden in ländlicher Atmosphäre Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, Alkoholkranke und Wohnungslose Hilfe und Unterschlupf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Identität des toten Menschen liegen noch keine Informationen vor, ebenso sind Todeszeitpunkt und -ursache unbekannt.