Neue Probleme bei der Wedeler Nordumfahrung?

Wedel.. Es zeichnen sich neue Probleme bei der Planung der Wedeler Nordumfahrung ab, die die Altstadt vom Verkehr auf der heutigen B 431 entlasten soll. Von der überraschenden Wendung eines Gesprächs mit Vertretern des Landesbetriebes Verkehr in Itzehoe hat Bürgermeister Niels Schmidt den Politikern am Donnerstagabend während der Ratsversammlung berichtet. Demnach muss die Stadt ihren Planungsprozess des 28-Millionen-Euro-Projekts noch einmal überdenken.

Die Politiker waren im Bewusstsein in die Sitzung gegangen, mit der Freigabe von bisher gesperrten 500.000 Euro für Planungskosten einen wichtigen Schritt zur Realisierung zu tun. Dies war das Ergebnis von Gesprächen mit Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) im vergangenen Jahr, um das seit den 1950er-Jahren diskutierte Vorhaben voranzubringen. In den Planungen sollte der Nutzen einer Nordumgehung mit der Südumgehung verglichen werden. Mehrheitlicher Wille im Rat ist es, die Nordumgehung zu realisieren. Doch jetzt will der Bund für einen Zuschuss von derzeit gut acht Millionen Euro die verkehrlichen Verbesserungen nachgewiesen bekommen, die die Nordumfahrung gegenüber der derzeitigen B-431-Trasse durch die Innenstadt bietet.

Bauamtsleiterin Gisela Sinz bewertete die Klarstellung über den weiteren Weg positiv. Nüchterner sah dies Stephan Schwartz (CDU): „Der nächste Schritt ist dann der übernächste.“ Eine neue Situation und damit zusätzlichen Diskussionsbedarf sahen mehrere Sozialdemokraten und regten eine Verschiebung der Abstimmung auf die nächste Ratssitzung an. Dagegen argumentierte der Bürgermeister: „Wenn man politisch die Nordumfahrung will, muss man das Planungsgeld jetzt freigeben.“ Nach einer Sitzungsunterbrechung gab die SPD ihre Vorbehalte auf.

Politiker forderten den Bürgermeister auf, mehr Informationen über den Gesprächsinhalt zu liefern. Das lehnte Schmidt ab. Er will abwarten, bis die neue Vorgaben aus Itzehoe schriftlich fixiert vorliegt. Damit blieb auch unklar, ob die veränderte Position des Landesbetriebes mit einer veränderten Position zu dem Mega-Bauprojekt Wedel Nord zusammenhängt. Bei einem Treffen in der vergangenen Woche hatten die Stadtverwaltung und Investoren vereinbart, Straßenbau- und Wohnbauprojekt zeitlich zu entkoppeln. So sollte die Realisierung von Wedel Nord beschleunigt werden. Gegen die Stimmen von Grünen und WSI wurden die Planungskosten freigegeben.