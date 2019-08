Starke Frauen erobern die Uetersener Leinwand

Alba August verkörpert im schwedischen Spielfilm „Astrid“ die bekannte Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907–2002) in jungen Jahren. Der Film spielt hauptsächlich in den zwanziger Jahren.

Uetersen.. Ein uneheliches Kind im Schweden der 20er-Jahre – ein Skandal! Und wesentlicher Teil der Biografie einer der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Welt: Astrid Lindgren (1907–2002). Die ersten Jahre der jungen Schriftstellerin werden im Film „Astrid“ beleuchtet, im Mittelpunkt steht dabei die Sehnsucht nach einem freien, selbstbestimmten Leben als moderne Frau. Als starke Frau. Das ist das Stichwort, denn genau darum geht es auch in der sechsteiligen Filmreihe „Starke Frauen“, die der Sozialverband zusammen mit der Awo organisiert. Schauplatz ist das Burg-Kino in Uetersen. Die erste Vorstellung ist am Mittwoch, 11. September.

Glenn Close und Jonathan Pryce in „Die Frau des Nobelpreisträgers“.

Glenn Close und Jonathan Pryce in „Die Frau des Nobelpreisträgers".

Foto: Graeme Hunter / Graeme Hunter Pictures „Frauen stehen im Vordergrund", sagt Rosemarie Weber vom Sozialverband, Frauensprecherin des Ortsverbandes Heidgraben-Seestermühe. Die 69-Jährige ist die Organisatorin des Projekts und arbeitet dabei mit den Ortsverbänden der Awo in Tornesch, Uetersen und Moorrege zusammen, ebenso mit den Gleichstellungsbeautragtinnen aus Uetersen und Tornesch, dem Burg-Kino, der Historikerin Annette Schlapkohl sowie der Volkshochschule Tornesch-Uetersen. Jede Vorführung kostet 6,50 Euro Eintritt, ein Begrüßungsgetränk und ein kurzer Einführungsvortrag der Historikerin Schlapkohl ist in diesem Preis inbegriffen. Julia Roberts in "Eat Pray Love".

Foto: Sony „Wir haben ein großes Stammpublikum. Etwa 50 Personen kommen zu jeder Vorstellung der Reihe, die meisten sind Frauen ab 40“, sagt Weber, „aber vier bis fünf Männer sind auch immer dabei.“ Entstanden ist die Filminitiative in Zusammenarbeit mit Bernd Keichel (59), dem Betreiber des Burg-Kinos Uetersen sowie des Beluga-Kinos in Quickborn. Er freut sich, dass sein Filmtheater Gastgeber ist. Inga Pleines, Leiterin der Volkshochschule Tornesch-Uetersen, ist begeistert von der Reihe: „Das kulturelle Miteinander wird durch dieses Projekt unglaublich gefördert!“ Alle Filme und Termine im Überblick Astrid, Schweden/Dänemark 2018, erzählt die Jugendjahre der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren. Mi 11.9., 15 Uhr, So 15.9., 11 Uhr. 1 von 6

Die Berufung, USA 2018, ist eine Biografie der US-amerikanischen Ruth Bader Ginsburg. Es geht um ihren Aufstieg als Richterin in den Obersten Gerichtshof der USA. Mi 9.10., 15 Uhr, So 13.10., 11 Uhr. 2 von 6

Die Frau des Nobelpreisträgers, Schweden/USA 2018; Joan Castleman und ihr Ehemann Joe begeben sich nach Stockholm, wo Joe der Literatur-Nobelpreis verliehen werden soll. Im Laufe des Films wird deutlich, dass Joan Romane geschrieben hat, die unter dem Namen ihres Manns veröffentlicht wurden ihn allein berühmt machten. Mi 13.11., 15 Uhr, So 17.11., 11 Uhr. 3 von 6

Die Verlegerin, USA 2017; In diesem Historiendrama geht es um die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere im Jahr 1971. Hauptperson ist Katharine Graham, die nach dem Tod ihres Mannes den Chefposten der Washington Post übernimmt. Mi 12.2., 15 Uhr, So 16.2., 11 Uhr. 4 von 6

Eat, Pray, Love, USA 2010, In der Autobiografie von Elizabeth Gilbert begibt sich Liz auf die Reise nach Liebe und zu sich selbst. Mi 11.3., 15 Uhr, So 15.3., 11 Uhr. 5 von 6

Die Waffen der Frau, USA 1988; Dieser Film ist längst ein Klassiker. Die Sekretärin Tess gibt sich während der Abwesenheit ihrer herrschsüchtigen Vorgesetzten selbst als Chefin aus – und verteidigt ihren Posten schließlich sogar. Mi 8.4., 15 Uhr, So 12.4., 11 Uhr. 6 von 6 Meryl Streep spielt in „Die Verlegerin“ die Hauptrolle.

Foto: Niko Tavernise Rosemarie Weber findet das Thema „Starke Frauen“ an sich eine Herzensangelegenheit. „Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist immer noch nicht erreicht“, sagt sie, „insbesondere der Kinderwunsch erschwert Frauen oft den beruflichen Werdegang.“ Mit dem Projekt erhoffen sich die Veranstalter, das Thema weiter in den Blickpunkt zu rücken. Die Filme werden jeweils mittwochs am Nachmittag gezeigt. Wer an diesen Tagen keine Zeit hat, kann stattdessen sonntags die Wiederholungen im Kino schauen. So haben möglichst viele Menschen die Möglichkeit das Projekt der Filmreihe mitzuerleben.