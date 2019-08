Autofahrerin (57) zweimal betrunken erwischt

Gegen 17.50 Uhr am Montag hatte eine Zeugin die Frau auf dem Rewe-Parkplatz an der Dorfstraße dabei beobachtet, wie sie aus dem Geschäft kam und zu ihrem Wagen torkelte. In der Ausfahrt soll sie den VW Golf erst abgewürgt und dann nach dem Neustart beim Abbiegen einen Baum gestreift haben. Als die alarmierten Polizisten das Fahrzeug wenig später stoppten, fiel ihnen sofort die Alkoholfahne der Frau auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Daraufhin musste die 57-Jährige die Beamten mit zur Wache begleiten, wo eine Ärztin ihr eine Blutprobe abnahm.

Ihren Führerschein verlor sie bereits vor sechs Jahren

Einen Führerschein konnte die Golf-Fahrerin nicht vorweisen. Laut ihren Angaben war der bereits vor sechs Jahren beschlagnahmt worden. Recherchen der Polizei ergaben, dass dies der Wahrheit entspricht.

Wahr ist auch, dass die Dame gerade einmal 16 Stunden später erneut von einer anderen Polizeistreife nach ihrer Fahrerlaubnis gefragt wurde. Am Dienstag um 10.12 Uhr hatte wiederum eine Zeugin auf dem Rewe-Parkplatz Alarm geschlagen, nachdem eine offenbar betrunkene Frau aus ihrem Wagen ausgestiegen und in den Markt gegangen war. Die in diesem Fall eingesetzten Polizisten trafen wiederum auf die 57-Jährige, bei der ein Atemalkoholtest diesmal 2,03 Promille anzeigte. Die folgende Prozedur kannte sie bereits: Es ging zwecks Blutprobe auf die Wache.

Diesmal gab es im Gegensatz zum Vortag, als auch ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorlag, „nur“ eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Anders als am Abend zuvor wurden jedoch die Fahrzeugschlüssel des VW Golf sichergestellt, um die 57-Jährige an weiteren alkoholisierten Auto-Ausflügen zu hindern.