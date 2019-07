Offener Brief an Verwaltung beklagt Remmidemmi an der Promenade in Wedel. Motorradfahrer, ausschweifende Partys und laute Musik nerven Anwohner.

Wedel.. Der Lärm durch „Motorräder, mobile Musikanlagen und partyfeiernde Gruppen“ sei unzumutbar, es sei inzwischen wie am „Ballermann“. Kurzum: „inakzeptabel“. Anwohner des Wedeler Hafens haben in einem offenen Brief an Ordnungsamtsleiter Jürgen Brix ihrem Unmut über die Situation am Wochenende Luft gemacht.

Im Brief heißt es: „Aus unserer Sicht eskaliert die Situation und die Polizei und die Stadt schauen zu oder reagieren völlig defensiv und unangemessen." Bis Mitternacht und darüber hinaus seien laute Musik sowie das Gegröle und Gekreische von Alkoholisierten zu hören. Hinzu kämen die Motorräder, „die bestehende Verbote ignorieren, dort parken und bei der An- und Abfahrt mit teils hoher Geschwindigkeit durch das Hafengelände fahren". Ein Gespräch zum Thema „Motorradfahrer und Spontanpartys" zwischen dem Ordnungsamt, dem Sprecher der Hausgemeinschaft der Wohnanlage im Hafen sowie Ratsherr und Anwohner Wolfgang Rüdiger sei ohne Reaktion der Stadt verklungen. Deshalb machen die Anwohner die Situation nun öffentlich. Kontrollen der Polizei seien spärlich und uneffektiv Der Wedeler Ordnungsamtsleiter soll im Gespräch erklärt haben, „dass man da nicht viel machen könne". Die Polizei werde von Anwohnern „zwar ständig mit der Bitte um Abhilfe" angerufen. Die Beamten kontrollieren laut Anwohnern aber äußerst spärlich und uneffektiv. „Keine Nachbarschaft in Wedel würde solche Zustände hinnehmen." Gleichwohl wissen die Betroffenen um die besondere Situation des Hafens: „Dass er als Freizeitbereich etwas lauter ist als manche andere Wohngegend, versteht sich von selbst." Das sei schon vor der Hafenerneuerung so gewesen. Aber der „Ballermann", der sich aktuell etabliere, sei nicht akzeptabel. Brix hat laut Anwohnern argumentiert, dass die „Situation eine andere wäre, wenn es einen regulären Hafenbetrieb gäbe und das geplante Hotel am Hafenkopf realisiert würde". Aber der Hafen ist ein toter Hafen, schreiben die Anwohnern. „Eine traurige und ärgerliche Investitionsruine. Und der Hotelbau kommt ebenfalls nicht voran. Der schicke, teure Hafen verödet." Die Anwohner fordern nun die Stadt auf, Verantwortung zu übernehmen. Etwa eine Lärmschutzrichtlinie zu verhängen. „Müssen erst schlimme Dinge passieren? Müssen Ordnungsamt und Polizei nicht präventiv tätig werden?" Um den Hafen würden konsequent Knöllchen verteilt. „Aber im Hafenbereich selbst kann anscheinend jeder machen, was er will."