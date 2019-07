Angeklagter soll Brand in Fahrradladen gelegt haben

Pinneberg.. In Handschellen wird Johann Z. am Mittwoch in den Saal des Pinneberger Amtsgerichtes geführt. Der Deutsch-Russe war bei der Rückreise aus dem Urlaub am Hamburger Flughafen festgenommen worden, weil er eine Geldstrafe nicht gezahlt hatte. Aber deutlich teurer könnte für ihn die Sache werden, die das Schöffengericht jetzt verhandelt: Der 23-Jährige soll ein Feuer im Pinneberger Fahrradgeschäft Megabike gelegt haben. Dabei entstand ein Schaden von fast 800.000 Euro.

Laut der Anklage soll sich Johann Z. am 16. September 2017 gegen 23.50 Uhr über eine Feuerleiter auf der Rückseite Zugang zum Dach des Ladens verschafft, dort ein Oberlicht zerstört und einen brennenden Gegenstand ins Innere geworfen haben. „Der Vorwurf trifft nicht zu“, ließ der Angeklagte zu Prozessbeginn von Anwalt Henry Brendel erklären. Ansonsten blieb der 23-Jährige stumm.

Redseliger war Christoph S. (56), dem die Immobilie an der Mühlenstraße gehört. „Wir haben die Videoüberwachung auf dem Gelände ausgewertet. Darauf ist eine Person zu sehen, die über den Zaun klettert.“ Diese habe sich drei Stunden lang auf dem Areal versteckt, der Feuerwehr beim Löschen zugesehen. „Ich fand das echt heftig.“ Heftig war laut dem Eigentümer auch die Höhe des Schadens. „Alles war total verraucht und verrußt, wir mussten die Halle komplett sanieren.“ 250.000 Euro seien von der Versicherung geflossen, weitere 100.000 Euro habe er investieren müssen.

„Im Gebäude befanden sich 580 Fahrräder, darunter 50 E-Bikes“, so der Vize-Filialleiter Florian A. (34). Keines habe mehr verkauft werden können, auch die Einrichtung sei völlig verrußt gewesen und habe aufwendig chemisch gereinigt werden müssen. „Wir hatten sechseinhalb Monate geschlossen“, so der Zeuge. Sein Chef Markus S. (38) bezifferte den Schaden für die Firma vor Gericht auf 440.000 Euro.

Das Unternehmen habe zunächst einen Ex-Mitarbeiter verdächtigt, der Geld gestohlen haben soll, sagte Kripo-Mann Philipp E. (25). Er habe diese Person noch in der Brandnacht aufgesucht, der Verdacht habe sich nicht bestätigt. Dafür geriet der Angeklagte mehrere Monate später in Verdacht – dank einem Treffer in der DNA-Kartei der Polizei. Philipp E. hatte einen Abrieb von der ersten Stufe der Feuerleiter genommen, die in einer Höhe von drei Metern beginnt. Jedoch befinde sich darunter ein Stromkasten. „Darauf konnten wir Schuhabdrücke sicherstellen und gingen davon aus, dass sich der Täter von dort auf die Leiter hochgezogen hat.“ Die durch den Abrieb sichergestellten DNA-Spuren stammen nachweislich von Johann Z.

„Es hat am Tattag und am Tag davor geregnet, deswegen gehe ich davon aus, dass die Spuren frisch sein müssen“, sagte Philipp E. vor Gericht. Laut seinem Kripo-Kollegen Detlef K. (60) hat der Angeklagte das Vorhandensein seiner DNA damit erklärt, sich einige Zeit zuvor mit einem Kumpel auf dem Gelände des Fahrradladens getroffen und dabei an das Gebäude gelehnt zu haben. Die Brandstiftung habe er bestritten. Er will am Abend des Feuers auf einer Familienfeier gewesen sein.

Die Kripo hat das Handy des 23-Jährigen gesichert und eine Funkzellenanalyse vorgenommen, um herauszufinden, wo sich das Gerät zur Tatzeit befand. Darüber wird am zweiten Prozesstag ein weiterer Kripo-Beamter berichten. Außerdem sollen ein Sachverständiger für DNA-Analysen und ein Brandgutachter vom Landeskriminalamt aussagen. Brandbeschleuniger, das sagte Dienstag Kripo-Mann Marten L. (39), hat die Polizei am Tatort nicht gefunden.