Bokel.. Ein kleines Dorf mit langer Geschichte hat große Zukunftsambitionen: 650 Jahre feiert die Gemeinde Bokel am Sonnabend, 3. August. Dabei steht einiges auf dem Programm. Um 13.30 Uhr geht es im Dörpstuv und auf der zugehörigen Festwiese los. Programmpunkte sind unter anderem Ponyreiten, Ziegenstreicheln und eine Hüpfburg. Auch Erwachsenen wird einiges geboten.

Am Nachmittag richten die Organisatoren Fußballspiele im großen „Menschenkicker“ aus. Dabei positionieren sich die Teilnehmer an Stangen innerhalb eines Spielfeld. Vertreten sind viele Vereine aus der umliegenden Gegend: die Freiwilligen Feuerwehren Bokel, Hörnerkirchen und Westerhorn, die Fußballabteilung des SV Hörnerkirchen, der Spielmannszug Hörnerkirchen und der Seniorenverein.

Alle, die sich für das Thema Energie der Zukunft interessieren, sind ebenfalls in Bokel am Sonnabend richtig. So präsentiert die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) Informationen rund um das Thema Energiewende wie E-Mobilität als umweltfreundliche Fortbewegung und intelligente Zähler zur Datenerhebung. Denn „zur Zukunft gehört die Elektromobilität“, erklärt Bokels Bürgermeister Wolfgang Münster den Programmpunkt beim Stadtfest. Dafür bringt SH Netz unter anderem ein E-Auto mit.

„Wir möchten unseren Kunden Lösungen an die Hand geben, wie sie die Energiewende aktiv mitgestalten und am Ende auch noch finanziell profitieren können. Dazu gehört für uns auch, ein Verständnis darüber zu vermitteln, was möglich ist“, erklärt Jannik Olsson von SH Netz. Laut Olsson lohne sich der Informationsaustausch über innovative Technik sowohl für Kommunen als auch für Privatpersonen: „Unsere Kunden sollen E-Mobilität und intelligente Zähler hautnah erleben können. Damit können sie sich selbst ein Bild davon machen, wie die Energiewelt der Zukunft aussehen soll.“

Die SH Netz versorgt laut eigenen Angaben mehr als 1000 Kommunen in Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen. „Unser Ziel und Wunsch ist es, dass in Zukunft überall an den Autobahnen und Bundesstraßen E-Ladesäulen zu finden sind“, erklärt Marcus Buhmann, Leiter des regionalen Technikstandorts von SH Netz. Der Netzbetreiber mit Sitz in Quickborn unterstützt als Partner den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Schleswig-Holstein. 35.500 Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren laut eigenen Angaben an seine Netze angeschlossen.

Wer sich nach so viel Informationen stärken möchte, kann dies an den Essensstände tun. Die Einnahmen kommen den teilnehmenden Vereinen zugute. Laut Organisatoren wird bis etwa Mitternacht gefeiert.

Feier: Sa 3.8., 13.30–24 Uhr, Dörpstuv, Fasanenweg 35, Eintritt frei