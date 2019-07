Wieder Feuer im Keller – Polizei sucht Brandstifter

Erneut hat es in einem Mehrfamilienhaus in Uetersen gebrannt – zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr musste zum zweiten Mal zum gleichen Gebäude in Uetersen ausrücken (Symbolbild).

Uetersen.. Es war das zweite Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Uetersen innerhalb von acht Tagen: Bei dem Brand am späten Dienstagabend wurden nach Feuerwehrangaben vier Personen leicht verletzt. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in die Klinik. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Die Rettungsleitstelle alarmierte um 22.47 Uhr die Feuerwehr Uetersen, nachdem Bewohner des Hauses Brandgeruch aus dem Keller bemerkt hatten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Kellerverschlag in voller Ausdehnung. Das Gebäude am Tornescher Weg verfügt über fünf Etagen, auf denen sich 15 Wohneinheiten verteilen. Das Treppenhaus war bereits total verraucht, sodass den Bewohnern der Fluchtweg versperrt war. Dennoch hatten sich einige bereits ins Freie gerettet. „Wir haben mehrere Personen heraus geleitet", sagte Uetersens Wehrführer Karsten Schütt. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern verblieb bis zum Ende der Löscharbeiten zur Sicherheit in ihrer Wohnung. Nach einer Stunde hatten die Einsatzkräfte, die unter Atemschutz arbeiten mussten, das Feuer unter Kontrolle. Die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauerten für die 55 Feuerwehrleute noch längere Zeit an. Der Rettungsdienst sichtete 19 mögliche Patienten, vier wurden als leicht verletzt eingestuft. Laut Polizeiangaben haben einige Anwohner unmittelbar vor dem Brandausbruch einen Mann aus dem Haus flüchten sehen, der als größer und dunkel gekleidet beschrieben wird. Die Ermittler der Kripo schließen eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus – auch vor dem Hintergrund, dass es bereits am 22. Juli gegen 20.40 Uhr im Keller des Mehrfamilienhauses gebrannt hat. Daher suchen die Beamten für beide Taten nach Zeugen, die Verdächtiges im Gebäude und dessen Umfeld beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 04101/20 20.