Quickborns Bürgermeister ist immer auf Sendung

Quickborn.. Mal sitzt er in der Kita. Mal besucht er das Freibad. Mal lässt er sich von Schülern befragen. Dann wieder steht er in seinem Büro und erklärt Themen, die unsexy und spröde scheinen, den Haushalt etwa. Jeden Monat wird mindestens ein neuer Clip produziert. Oft auch mehr. Immer in der Hauptrolle: Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl – der Videobotschafter.

Der CDU-Politiker ist einer der ersten Bürgermeister Norddeutschlands, der sich per regelmäßiger Videobotschaft an die Öffentlichkeit wendet. Je nachdem was die aktuellen Themen hergeben, spricht er über Baumaßnahmen, Müllsammlungen und beantwortet Bürgeranfragen. Ein neues Phänomen der Öffentlichkeitsarbeit in eigner Sache. Und noch eine Seltenheit. Denn nur einige, wenige Bürgermeister haben ähnliche Formate – etwa in Essen, Jena, Oranienburg und Wernigerode.

In Quickborn sei es Thomas Köppl irgendwann leid gewesen, sieben- oder achtmal das Gleiche zu erzählen, sagt er. Jede Anfrage, und sei sie noch so redundant, einzeln zu beantworten und sich zu wiederholen. Dann lieber einmal ein Video aufnehmen, das sich alle unendlich oft angucken können und im besten Fall keine Fragen offen lässt. Fertig.

Köppl sieht Videos als direkten Weg der Kommunikation

„Das ist einfach der direkte und unverfälschte Weg in der Kommunikation“, sagt Köppl. Früher habe sich das Stadtoberhaupt über zugespitzte Berichterstattung in anderen Medien geärgert, weil Sachen weggelassen wurden, die ihm wichtig waren. Jetzt könne er eigene Schwerpunkte setzen und schnell auf Anfragen reagieren. „Auch wenn sich meine Partei grundsätzlich schwer tut mit Videobotschaften“, sagt er und lacht. Seit Youtuber Rezo „Die Zerstörung der CDU“ veröffentlicht hat und die Union keinen souveränen Umgang damit fand, gelten die Christdemokraten nicht unbedingt als Experten des Metiers.

Trotzdem (oder gerade, um zu zeigen, dass die CDU auch Video kann) hat Thomas Köppl seit Oktober fleißig filmen lassen. Schon 75 Botschaften wurden mit ihm aufgenommen und auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Sein Quotenhit? „Das Video zum Schulzentrum-Süd hatte mehr als 1000 Zugriffe.“ Und das werte er durchaus als Erfolg, denn die Botschaften werden nur auf dem Stadtportal Quickborn.de veröffentlicht. „Auf YouTube verzichten wir bewusst, denn da gehen die Inhalte oft in einem Wust von Beschimpfungen und Verunglimpfungen unter“, so Köppl. „Auf Shitstorm bei Facebook und Co. kann ich gut verzichten.“ Rückmeldungen zu den Videos träfen demnach per E-Mail bei ihm ein – positive wie negative.

Mit einem Shitstorm (Schmähkritik) kennt sich Köppl aus. 2016 geriet er in die Schlagzeilen, weil er beim Versand einer politischen Botschaft übersehen hatte, dass der dafür genutzte Screenshot im Hintergrund geöffnete Porno-Seiten zeigte. Damals wollte der Christdemokrat mit einem Auszug aus dem Grundgesetz bei Facebook die AfD kritisieren. Seine damalige Erklärung für die Panne: Er habe die ihm unbekannte, für Sexualpraktiken stehende Abkürzung BDSM nachschlagen wollen.

In seinen züchtigen, eigenproduzierten Videos geht es dagegen um ihm vertraute Inhalte: die Kommunalpolitik und Verwaltungsaufgaben. Gerade hat Quickborns 53 Jahre alter Bürgermeister aber Sendepause, weil er im Urlaub in Dänemark weilt. Aber an dem Format, sich per Videobotschaft an Bürger zu wenden, will er festhalten. Die Art, Fragen auf diese Art zu beantworten, habe sich bewährt. Gern nehme er sich dafür auch einen Verwaltungsexperten aus dem Rathaus zur Seite, um mit ihm oder ihr vor laufender Kamera die Themen zu erörtern. „Auch wenn ich oft Überzeugungsarbeit leisten muss“, sagt Köppl. Nicht alle Verwaltungsmitarbeiter seien so sendungsbewusst wie er.

200 Euro koste ein Video, für das er meist „ein bis zwei Anläufe“ braucht,sagt er. Ein Werbefilmer aus Quickborn produziere die Clips. Bezahlt werden sie aus den Mitteln, die etwa bei Bauprojekten standardmäßig für die Bürgerinformationen vorgesehen sind. „Niemand liest sich mehr die Mitteilungen der Verwaltung durch. Deshalb gehen wir neue Wege, um über die Themen der Stadt zu informieren“, sagt Köppl. Das heißt: Nach seinem Urlaub geht er wieder auf Sendung.