Bürger klagen über erneuten Partikelausstoß aus Kraftwerk

Einige Wochen war es ruhig um das Kraftwerk in Wedel. Jetzt gibt es erneuten Ärger. Wieder Partikelausstöße und Lackschäden an Autos.

Wedel .. Der Wind hat sich gedreht. Nachdem es einige Wochen ruhig war um das Kraftwerk in Wedel , gibt es nun erneuten Ärger. Nach der erfolgten Revision und in Zusammenhang mit Ostwind klagen die Anwohner in Wedel wieder über Partikelausstöße und vor allem über Lackschäden an im Umfeld geparkten Fahrzeugen. „Am Freitag wurde das Kraftwerk unter Volllast gefahren und hier war wieder alles voller Partikel“, berichtet BI-Sprecherin Kerstin Lueckow. „Es kann nicht sein, dass das hier permanent in die Gärten der Leute regnet.“

Die zuständige Aufsichtsbehörde, das LLUR in Flintbek, bestätigt auf Nachfrage vermehrt Meldungen von Anwohnern über Partikelausstöße. Aufgrund derer sei noch am Donnerstag ein Mitarbeiter des LLUR nach Wedel gefahren und habe Partikelproben vom Glasdach eines Wintergartens genommen. Laut LLUR-Sprecher Martin Schmidt werde nun untersucht, ob es sich dabei um Partikel aus dem Kraftwerk handelt. Der Säuregehalt der Partikel werde nicht untersucht. Doch genau der interessiert wiederum die Betroffenen. LLUR sieht derzeit kein Handlungsbedarf Denn die BI hat selbst Proben genommen und auf ihren PH-Wert hin untersucht. „Ich war überrascht und entsetzt, wie sauer das Zeug ist", sagt Lothar Barop. Der Wedeler ist in der Kommunalpolitik aktiv, wohnt selbst am Elbhochufer und hat als ehemaliger Chemielaborant den Säuregehalt mittels eines laut Barops üblichen Tests bestimmt. Die Skala von 0 bis 14 beginnt demnach bei Null (äußerst sauer), sieben wäre neutral. Laut der BI lag der PH-Wert bei 1. „Da muss schnellstmöglich etwas gemacht werde", sagt Barop und Lueckow fordert: „Die Anlage muss zur Sicherheit des Wohngebiets runtergefahren werden, bis sie wieder in Ordnung ist." Das LLUR sieht nach dem Vororttermin derzeit keinen Handlungsbedarf. Nun würden erst einmal die Laborergebnisse abgewartet, ob es sich wirklich um Kraftwerkspartikel handele. Damit wird in der kommenden Woche gerechnet. Das Unternehmen Vattenfall, das das Kraftwerk in Wedel noch betreibt, war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.