Wedel.. Es knackt, es raschelt und da! War das nicht gerade eine Fledermaus? Nachtspaziergänge sind meist kleine Abenteuer, bei denen die Sinne geschärft werden. Auch wenn sich bei Licht betrachtet manches mysteriöse Geräusch nur als verunglücktes Insekt an einer Lampe entpuppt.

Womit wir bei einem Lampen-, oder besser: Leuchtabend der anderen Art wären. Statt Laternen oder Raketen sollen am kommenden Mittwoch nämlich Nachtfalter aufscheinen, ihre schillernde Seite zeigen und beweisen, dass sie mehr sind als Motten. Bei einer spätabendlichen Führung an der Carl Zeiss Vogelstation in der Wedeler Marsch will Schmetterlingskundlerin Birgitt Piepgras die Tiere mit speziellen Leuchten anlocken.

Teilnehmer können die fliegenden Nachtschwärmer so in aller Ruhe betrachten und sogar behutsam in die Hand nehmen. Hintergrund dieser originellen Exkursion: Nabu Hamburg und die Lepidopterologischen Arbeitsgruppe Südwestliches Schleswig-Holstein wollen die Artenvielfalt und Farbenpracht der sonst kaum wahrgenommenen Insekten verdeutlichen – vom Schatten ins Licht quasi! Start ist um 22 Uhr.

„Für die meisten Menschen dürfte der Leuchtabend die erste Begegnung mit Nachtfaltern sein“, sagt Birgitt Piepgras. Oft kennen Menschen die Tiere nur aus dem Scheinwerferlicht oder als Gäste bei schummerig beleuchteten Grillabenden. „Aber aus der Nähe haben sie bisher die wenigsten sehen können.“ Dabei gibt es sehr viele Nachtfalter: Allein in Schleswig-Holstein leben etwa 850 dämmerungs- und nachtaktive Großschmetterlingsarten. Und sie tragen so wohlklingende Namen wie Lindenschwärmer oder Dunkle Waldschatteneule, in Wedel muss auch mit der Nesselschnabel-Eule oder dem Rindenspanner gerechnet werden. Mehr als 700 unterschiedliche Arten hat die Arbeitsgruppe bereits fotografisch eingefangen.

Beim Leuchtabend in Wedel garantiert eine spezielle Vorrichtung die Sichtung unterschiedlicher Arten. Ein Licht, das aussieht wie eine Straßenlaterne im Netzmantel, übt einen unwiderstehlichen Sog auf die kleinen, oft pelzigen, dabei aber in vielen Farben schillernden Tiere aus. Bei einer ähnlichen Veranstaltung im Naturschutzgebiet Höltigbaum konnten zuletzt 16 unterschiedliche Arten gezählt und bestaunt werden.

Während der Veranstaltung versorgt Birgitt Piepgras die Teilnehmer mit interessanten Informationen über die Lebensweise der Tiere und deren Bedeutung – sie dienen etwa Fledermäusen als Nahrungsgrundlage. Zudem wird auch über Gefährdungsursachen und den Nachtfalterschutz geredet.