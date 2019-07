Bürgerinitiative wirft Umweltminister Wortbruch vor

Wedel.. Die Anwohner im Umfeld des Heizkraftwerks Wedel, die seit Juli 2016 von massivem Partikelregen durch das Kraftwerk belästigt werden, haben von dem Grünen Umweltminister Jan Philipp Albrecht nichts, aber auch gar nichts zu erwarten“, urteilt Thomas Hölck. Grund für das harte Urteil des SPD-Landtagsabgeordneten über den grünen Kollegen ist eine Antwort auf eine Kleine Anfrage.

Hölck hatte nachgefragt, wann das von Albrecht in Aussicht gestellte Gespräch mit dem Kraftwerksbetreiber Vattenfall geplant sei. Falls es schon geführt worden sei, wollte er die Ergebnisse erfahren. Die ernüchternde Antwort aus dem Umweltministerium lautete zusammengefasst: Ein Gespräch gab es nicht und wird es wohl auch nicht geben. Denn aus Sicht des Kieler Umweltministeriums müsste es dafür erst neue Nachweise beziehungsweise Tatbestände geben. „Im Nachgang zum Termin wurden jedoch keine neuen Nachweise erbracht, die ein solches Gespräch erforderlich gemacht hätten“, heißt es in der Antwort der Landesregierung.

Gespräche mit Vattenfall hinsichtlich der Schadensregulierung

Das klang bei dem Wedeler Vororttermin im März noch ganz anders. Vor Medienvertretern und Betroffenen erklärte Albrecht, dass Vattenfall gut beraten wäre, die Schäden zu regulieren. Später stellte er wie im Abendblatt berichtet in einer Diskussionsrunde im Rathaus, bei dem zusätzlich noch Kommunalpolitiker anwesend waren, Gespräche mit Vattenfall hinsichtlich der Schadensregulierung in Aussicht. Dass es dafür neue Beweise geben müsse, sagte er nicht.

BI: Situation vor Ort lässt das immer weiter eskalieren

„Das ist Wortbruch“, sagt Kerstin Lueckow als Sprecherin der Bürgerinitiative „Kein Megakraftwerk in Wedel“. „So macht Herr Albrecht auch die Tür für weitere Gespräche zu und lässt die Situation vor Ort immer weiter eskalieren.“ Was Lueckow nicht begreifen kann: Unabhängig davon, dass der Minister damals anderes versprochen hat, hätte die Initiative in den vergangenen Wochen erneute Partikelausstöße gemeldet und Ätzschäden an Autos im Umfeld des Kraftwerks am Tinsdaler Weg dokumentiert. Lueckow verweist darauf, dass Vattenfall anfangs genau solche Schäden noch schnell und unkompliziert reguliert habe. Das tut das Unternehmen aber seit geraumer Zeit nicht mehr. Die betroffenen Anwohner, die die Lackschäden auf die Partikelausstöße zurückführen, bleiben auf den Kosten sitzen.

Auf die Frage Hölcks, welche Maßnahmen geplant seien hinsichtlich der Schadensregulierung, verweist das Ministerium als zuständige Aufsichtsbehörde für das Kraftwerk auf den Betreiber und/oder Gerichte. „Die Landesregierung ist nicht verfahrensbeteiligt.“