Elmshorn.. Ein alter Bekannter ist zurück bei der Elmshorner Nordakademie: Lars Binckebanck, der von 2009 bis 2015 die Professur für Marketing und International Management innehatte, verstärkt von August an den Vorstand der privaten Hochschule der Wirtschaft.

Der 49-Jährige soll die Lücke schließen, die sich im Januar 2020 nach dem Abgang von Hochschulkanzler und Vorstandssprecher Jörg Meier auftun wird. Dieser verabschiedet sich nach mehr als 25-jähriger Tätigkeit für die Nordakademie in den Ruhestand. „Gemeinsam werden mein Vorstandskollege Christoph Fülscher, unser Hochschulpräsident Professor Dr. Stefan Behringer und ich in den kommenden Monaten eng mit Professor Binckebanck zusammenarbeiten und die Schwerpunkte im Führungsteam der Nordakademie neu aufstellen“, berichtet Meier.

Binckebanck lebt seit 2009, als er erstmals für die Hochschule der Wirtschaft tätig wurde, mit seiner Frau und den drei Töchtern bei Elmshorn. In seiner sechsjährigen Lehrtätigkeit führte der Marketing- und Vertriebsexperte auch den bis heute erfolgreichen Masterstudiengang Marketing and Sales Management ein. 2015 wechselte der heute 49-Jährige an die Hochschule Furtwangen im Schwarzwald, wo er die Professur für International Marketing innehatte.

Seine umfangreiche Erfahrung in Wissenschaft und Praxis hat den Aufsichtsrat der Nordakademie überzeugt: „Professor Dr. Binckebanck bringt alle Voraussetzungen mit, die der Aufsichtsrat für die Tätigkeit eines Vorstandes an unserer unternehmerisch geprägten privaten Hochschule erwartet: internationale Ausbildung, langjährige Berufspraxis in der Wirtschaft und vor allem eine umfangreiche Tätigkeit an privaten und öffentlichen Hochschulen“, so der Aufsichtsratschef Professor Georg Plate.

Christoph Fülscher und Stefan Behringer, die beiden anderen Vorstandsmitglieder, bezeichnen Binckebanck als „hervorragende Ergänzung des Managementteams“. Und der 49-Jährige selbst freut sich ebenfalls auf seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Tatsächlich muss man manchmal in die Ferne schweifen, um zu erkennen, dass das Gute so naheliegt“, sagt er. „Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass die Nordakademie das beste Team und die besten Studierenden hat, um für unsere Partnerunternehmen den besten Nachwuchs auszubilden. Wir werden unsere Wettbewerbsvorteile gemeinsam schärfen und ausbauen – und dabei auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen.“