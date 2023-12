Zeichen der Stärke: Basketballer des 1. SC Norderstedt überwintern auf Platz eins

Norderstedt. Sieben Basketball-Spieler reichten dem 1. SC Norderstedt, um im Spitzenspiel der Oberliga Schleswig-Holstein gegen die Lübecker TS zu triumphieren. Mit 92:69 gewann der Spitzenreiter gegen den Verfolger aus der Hansestadt. Die Norderstedter mussten für den Erfolg allerdings ein wenig tricksen. Lübeck war mit 10 wesentlich jüngeren Spielern als die Norderstedter angetreten. „Die LTS hat uns das Leben mit einer aggressiven Pressdeckung in der ersten Halbzeit ganz schön schwer gemacht“, sagte Norderstedts Spieler-Trainer Axel Jarchow nach dem Match.

Aber wie das ein guter Trainer so macht, fand Jarchow in der Halbzeit die entscheidenden Stellschrauben, um den Verfolger in die Schranken zu weisen. „Wir haben im zweiten Durchgang sehr passiv gedeckt und uns nur vor die Lübecker gestellt, um direkte Würfe zu verhindern. Das gab Lübeck zwar Platz, um beispielsweise Dreier zu werfen, aber uns sparte es viel Kraft, die wir für Tempogegenstöße nutzen konnten“, so Jarchow zur Umstellung.

1. SC Norderstedt trickst für den Erfolg: Basketballer überwintern auf Platz eins

Außerdem gab das Verteidigungssystem den Norderstedtern den Raum, um eine fast perfekte Rebound-Quote unter dem eigenen Korb zu erreichen. Lübeck wirft, der SCN holt den Rebound, zwei Norderstedter laufen schnell nach vorn und machen die einfachen Punkte – das klappte ein ums andere Mal in der zweiten Halbzeit.

So kam trotz personeller Unterlegenheit ein deutlicher 92:69 Sieg zustande. Auch die Höhe des Sieges war Axel Jarchow wichtig. „Am Ende zählt bei Punktgleichheit der direkte Vergleich. Will Lübeck an uns vorbei ziehen, heißt dass, dass sie uns im Rückspiel mit mindestens 24 Punkten Differenz schlagen müssen“, erklärte der Trainer.

Mehr zum Thema

1. SC Norderstedt: Am 14. Januar geht es bereits weiter in der Oberliga

In die Winterpause geht der SCN als Tabellenführer, der aus acht Spielen sieben Siege geholt hat. Neuer Topverfolger sind die Kieler Förde Baskets mit 6:2 Siegen vor der Lübecker TS, die noch ein Nachholspiel und 5:2 Siege hat. Für die Norderstedter geht es am 14. Januar mit dem Spiel gegen den Ellerbeker TV, seines Zeichens Drittletzter, weiter.

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Punkte gegen Lübeck erzielten: Axel Jarchow (36), Niels Harbs (17), Jan Tielemans (15), Florin Thimm (12), Rico Kernchen (10), Frederic Jourdan (2).