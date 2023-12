Eintracht Norderstedt mit Trainer Marius Ebbers im Derby bei Teutonia

Norderstedt. Mal schauen, wer schneller wieder in Tritt kommt: An diesem Sonntag (14 Uhr, Stadion Hoheluft) kommt es in der Regionalliga Nord zum Derby zwischen dem FC Teutonia 05 Ottensen (4., 31 Punkte) und den Fußballern von Eintracht Norderstedt (10., 23 Punkte). Es ist ein Nachholspiel, denn die Partie war am vergangenen Sonntag aufgrund des gefrorenen Kunstrasenplatzes am Lokstedter Steindamm abgesagt worden.

Beiden Mannschaften fehlt es derzeit an Spielpraxis. Teutonia durfte zuletzt am 26. November (1:0 gegen Weiche Flensburg) ran. Eintracht Norderstedt muss sogar seit dem 11. November (2:4 beim SV Meppen) auf einen Punktspieleinsatz warten. Immerhin konnte die Eintracht in der Zwischenzeit beim Oberligisten TuRa Harksheide (2:2) testen.

Eintracht Norderstedt: Mit Trainer Marius Ebbers ins Derby bei Teutonia 05

An der Hoheluft wird Co-Trainer Marius Ebbers (45) das Sagen auf der Eintracht-Bank haben. Cheftrainer Max Krause (33) erholt sich derzeit im Südafrika-Urlaub: „Der schlürft bestimmt schon ordentlich Cocktails. Wir sind aber regelmäßig im Kontakt und werden auch kurz vor dem Spiel über WhatsApp nochmal Taktik und Aufstellung besprechen“, so Ebbers.

Bis auf Yannik Nuxoll, André Wallenborn, Michael Gries (alle Trainingsrückstand ) sowie die verletzten Lars Huxsohl und Dane Kummerfeld stehen ihm alle Spieler zur Verfügung. „Wenn wir schon eine Woche länger ran müssen, dann wollen wir uns dafür auch belohnen und mit einem guten Ergebnis in die Winterpause gehen. Partien zwischen Teutonia und Norderstedt haben ja immer eine gewisse Brisanz. Irgendwo habe ich auch einmal von einer Hass-Liebe gelesen“, sagt der frühere Profi unter anderem des FC St. Pauli, 1. FC Köln und MSV Duisburg (273 Spiele in der 2. Bundesliga, 77 Spiele in der Bundesliga).

Eintracht Norderstedt: Gute Erinnerungen an das Hinspiel gegen die Rivalen

Das Hinspiel gewannen die Norderstedter mit 3:1. Die 05er haben sich nach holprigem Start gefangen, von den letzten acht Punktspielen haben sie nur eins verloren. Marius Ebbers arbeitet derzeit nebenbei an seiner Trainer A-Lizenz: „Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann einmal Cheftrainer in der Regionalliga zu werden. Ich mache die Lizenz ja nicht, um ein ganzes Leben lang Co-Trainer zu bleiben. Momentan fühle ich mich hier bei Eintracht Norderstedt aber sehr wohl“. Mit drei Punkten am Sonntag würde es ihm vermutlich noch besser gehen.

